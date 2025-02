Les grands gérants d’actifs ont peu soutenu les résolutions ESG en 2024, selon ShareAction

Des paroles oui, mais des actes?? Le soutien aux résolutions d’actionnaires sur les enjeux environnementaux et sociaux s’est effondré en 2024, illustrant un écart croissant entre engagements affichés et décisions concrètes. Voting Matters 2024, le rapport annuel de ShareAction, pointe du doigt la responsabilité des grands gestionnaires d’actifs américains, dont le comportement de vote a contribué à ce recul. L’analyse des votes de 70 des plus grandes sociétés de gestion lors des assemblées générales montre une baisse drastique du soutien aux résolutions environnementales et sociales. En 2024, seules 4 résolutions sur 297 (1,4?%) ont obtenu une majorité, contre 4?% en 2023 et 14?% en 2022.

Sans surprise, quatre grandes sociétés de gestion américaines figurent parmi les moins engagées, n’ayant soutenu que 7?% des résolutions. Il s’agit de BlackRock, Fidelity Investments, State Street Global Advisors et Vanguard. D’après ShareAction, 48 des 279 résolutions analysées auraient pu être adoptées avec leur soutien. Vanguard se classe en dernière position, n’ayant approuvé qu’une seule proposition d’actionnaires sur ces sujets extra-financiers.

Les gestionnaires européens affichent une bien meilleure performance, soutenant 81?% des résolutions. En tête des acteurs les plus engagés figurent Generali Insurance Asset Management , suivi de BNP Paribas Asset Managemen t et PGGM Investments.

Sur les droits humains, dix gérants, dont les quatre géants américains, ont rejeté toutes les résolutions concernant les entreprises impliquées dans la production d’armes, malgré des violations avérées à l’échelle mondiale. Concernant le climat, seules 2 résolutions sur 73 ont été adoptées, portant uniquement sur la transparence et non sur des mesures concrètes. La performance sur les enjeux sociaux reste tout aussi décevante : en 2024, une seule résolution sur la transparence en matière de droits humains et du travail a été approuvée, contre quatre en 2023.

Pour la première fois, ShareAction a analysé les votes des gérants d’actifs sur les résolutions liées à la réélection des dirigeants et des conseils d’administration. L’ONG constate que cette opportunité reste largement délaissée. Seuls 11 gérants ont suivi plus de 20?% des recommandations des proxy advisors, des ONG et d’autres acteurs en votant contre ou en s’abstenant sur 148 résolutions. Les gérants d’actifs n’exploitent pas ce levier pour influencer les entreprises les plus polluantes, selon ShareAction. « Plus d’un tiers de gérants ont approuvé tous les administrateurs d’ExxonMobil, BP et Shell, leur accordant ainsi un soutien massif », souligne le rapport.

Toutefois, les sociétés de gestion dotées de politiques de vote plus strictes, incluant un engagement à s’opposer à la direction sur des enjeux climatiques, de biodiversité ou de gouvernance, affichent une meilleure performance. Elles ont voté « contre » en moyenne 28?% des résolutions, contre seulement 8?% pour celles aux politiques moins exigeantes.

Mise à jour : BlackRock renvoie la balle vers ses clients

BlackRock n’a pas tardé à défendre sa politique de vote et renvoie la balle à ses clients. « Les décisions de vote de BlackRock sont basées sur les intérêts financiers à long terme de nos clients », nous a précisé la société de gestion en réaction à la publication de l'étude. « Pour l’année de procuration 2024, nous avons constaté que la plupart des propositions environnementales et sociales des actionnaires allaient trop loin, manquaient de mérite économique ou n'étaient pas susceptibles de promouvoir la valeur actionnariale à long terme », explique-t-elle. La société de gestion américaine rappelle également qu’elle a été à la pointe de l’industrie en offrant à ses clients des options de vote par procuration et des solutions innovantes grâce à l’introduction des programmes Voting Choice et Climate & Decarbonization Stewardship.

Tuba Raqshan