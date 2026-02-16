Les grandes valeurs technologiques perdent des milliards, les craintes liées aux dépenses en matière d'IA pesant sur les valorisations

Les valeurs technologiques les plus précieuses au monde ont subi de fortes baisses de leur valeur de marché cette année, après des années de gains considérables, car les investisseurs se demandent si les dépenses considérables dans le domaine de l'IA généreront des rendements suffisants pour justifier les valorisations élevées.

Les actions de Microsoft MSFT.O ont chuté d'environ 17 % depuis le début de l'année en raison des inquiétudes concernant les risques pour son activité d'IA et de la concurrence croissante du dernier modèle Gemini de Google et de l'agent d'IA Claude Cowork d'Anthropic, effaçant environ 613 milliards de dollars de sa valeur de marché, qui s'élevait à environ 2,98 billions de dollars vendredi dernier.

Amazon AMZN.O a perdu environ 13,85 % depuis le début de l'année, effaçant environ 343 milliards de dollars de valeur de marché et laissant la société évaluée à environ 2,13 billions de dollars.

Au début du mois, Amazon a déclaré qu'elle s'attendait à ce que ses dépenses d'investissement augmentent de plus de 50 % cette année.

Nvidia NVDA.OQ , Apple AAPL.OQ et Alphabet GOOGL.OQ ont également vu leur valeur de marché diminuer de 89,67 milliards de dollars, 256,44 milliards de dollars et 87,96 milliards de dollars, respectivement, depuis le début de l'année 2026, pour atteindre 4,44 billions de dollars, 3,76 billions de dollars et 3,7 billions de dollars.

Ce recul est le signe d'un changement plus large dans la psychologie du marché, les investisseurs ne récompensant plus les ambitions à long terme en matière d'IA mais exigeant une visibilité sur les bénéfices à court terme, après des années d'enthousiasme spéculatif.

En revanche, TSMC 2330.TW , Samsung Electronics 005930.KS et Walmart WMT.OQ ont ajouté 293,89 milliards de dollars, 272,88 milliards de dollars et 179,17 milliards de dollars en valeur de marché, respectivement, au cours de la même période, portant leurs valorisations à 1,58 billion de dollars, 817 milliards de dollars et 1,07 billion de dollars.