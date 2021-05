Les grandes sociétés de gestion favorisent la direction de leurs clients en AG

(NEWSManagers.com) -

BlackRock, State Street, Vanguard et T. Rowe Price votent plus souvent en faveur de la direction des entreprises dans lesquelles elles sont investies lorsqu' elles reçoivent parallèlement une rémunération pour des services financiers de la part de ces mêmes entreprises. Ces conflits d' intérêts sont mis en avant dans une nouvelle étude de l' ONG As You Sow intitulé " Uncovering Conflict of Interests : Proxy Voting Data Reveals Bias for Asset Managers to Favor Clients " .

L' étude a analysé des millions de votes par procuration provenant d'Insightia de janvier 2015 à juin 2020 ainsi que les déclarations du ministère du Travail sur la rémunération reçue pour le conseil et l'administration des plans de retraite des entreprises.

Résultat, les quatre grands gestionnaires étudiés - BlackRock, State Street, Vanguard et T. Rowe Price - ont voté en faveur de la direction des entreprises clientes à un taux bien plus élevé par rapport à celles qui ne sont pas clientes.

Ainsi, sur les propositions de la direction, State Street a voté avec la direction à 94,8 % en présence de relations commerciales, mais seulement à 88,9 % en l'absence de relations. BlackRock, T. Rowe Price et Vanguard ont également favorisé les propositions du conseil d'administration plus souvent dans les entreprises avec lesquelles elles avaient des relations commerciales.

En ce qui concerne les résolutions déposées par les actionnaires, BlackRock, State Street et T. Rowe Price ont affiché des niveaux élevés de vote en faveur de la direction. T. Rowe Price a voté en faveur des actionnaires à 20,9 % lorsqu'il n'entretenait pas de relations commerciales avec les entreprises, mais à seulement 10,6 % lorsqu' il y en avait.

Si l'on analyse le vote par procuration pour toutes les résolutions, BlackRock, State Street et T. Rowe Price ont favorisé leurs clients pour chacune des six années étudiées, tandis que Vanguard a favorisé les clients cinq années sur six.

En 2019, les quatre sociétés de gestion étudiées dans l' étude avaient des relations commerciales avec 932 entreprises dans lesquelles elles étaient investies et votaient également et, au total, ont reçu 489 millions de dollars de rémunération. Entre 13 % à 25 % des votes par procuration effectués par ces gestionnaires se sont produits dans des entreprises qui leur ont également fourni une rémunération - " ce qui démontre qu'une partie importante de leurs votes est exposée à un biais fondamental " , indique l' étude.