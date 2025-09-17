Les grandes banques américaines abaissent leurs taux préférentiels après la baisse des taux de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les principaux prêteurs américains ont abaissé un taux d'intérêt clé mercredi, offrant aux consommateurs américains un répit sur les coûts d'emprunt, après que la Réserve fédérale a réduit les taux d'intérêt pour la première fois cette année.

JPMorgan Chase JPM.N , Citigroup C.N , Wells Fargo WFC.N et Bank of America BAC.N ont abaissé leur taux préférentiel à 7,25 % contre 7,50 % après la première baisse de la Fed , de 25 points de base, depuis décembre.

Le taux préférentiel, c'est-à-dire le taux d'intérêt que les banques commerciales appliquent à leurs clients les plus solvables - généralement les grandes entreprises - sert de référence pour fixer les taux d'intérêt sur les prêts hypothécaires, les prêts aux petites entreprises, les prêts personnels et les cartes de crédit, entre autres.

Alors que l'inflation reste supérieure à l'objectif de 2 % de la Fed et que l'impact sur les prix des droits de douane du président américain Donald Trump est incertain, la baisse des taux indique que la Fed est désormais plus préoccupée par l'affaiblissement de la croissance et la probabilité d'une hausse du chômage.

L'incertitude macroéconomique liée à la politique commerciale américaine a incité les entreprises à ne pas embaucher, ce qui s'est traduit par de maigres créations d'emplois, qui ont alimenté les craintes d'un blocage du marché du travail.

À l'heure actuelle, la baisse des coûts d'emprunt peut catalyser un plus grand nombre d'octrois de prêts, augmentant ainsi le volume des actifs productifs d'intérêts dans les bilans des banques américaines.

Un crédit moins cher pourrait également permettre à un plus grand nombre de petites entreprises d'obtenir des prêts, dont les critères ont été resserrés lorsque les taux ont augmenté et que les perspectives économiques se sont détériorées. Les entreprises bien capitalisées sont plus susceptibles de reprendre les embauches, ce qui favorise les dépenses de consommation.

Toutefois, des risques importants subsistent, et le PDG de JPMorgan Chase en convient.

La semaine dernière, le PDG de JPMorgan, Jamie Dimon, qui est une voix importante à Wall Street, a averti que l'impact des tarifs douaniers, de l'immigration, de la géopolitique et du programme d'impôts et de dépenses de Trump n'est pas encore totalement connu.

David Solomon, PDG de Goldman, s'est fait l'écho de ces préoccupations lors d'une interview sur CNBC la semaine dernière, ajoutant qu'il est difficile de quantifier l'impact des droits de douane.

"Il ne fait aucun doute dans mon esprit que cela a un impact sur la croissance."