Les gestionnaires européens ont connu un second semestre 2021 record

(NEWSManagers.com) - Les gestionnaires d’actifs européens ont atteint un record d’encours au second semestre 2021 selon l’agence de notation Moody’s, qui a exploré les chiffres fournis par vingt sociétés de gestion européennes* cotées en Bourse.

Le groupe analysé gérait 12.800 milliards d’euros en cumulé à fin décembre 2021, en hausse de 4% par rapport à juin 2021 et de 9% sur un an glissant. Les vingt gestionnaires européens ont collecté, dans leur ensemble, quelque 122 milliards d’euros durant le second semestre 2021, représentant 1,3% de leurs encours au début de la période (fin juin 2021).

L’Italien Azimut est celui qui a le plus collecté du groupe sur le second semestre 2021 puisque ses entrées nettes ont formé 7,7% de ses encours évalués au début de la période. A l’inverse, le Suisse GAM a connu une décollecte à hauteur de 18,7% de ses encours entre fin juin et fin décembre 2021. En 2021, les flux se sont surtout portés sur les fonds durables qui, pour la première fois selon Moody’s, ont excédé « de façon marginale » ceux des fonds traditionnels.

Le chiffres d’affaires des gestionnaires européens analysés provenant des frais a grimpé de 5% entre fin juin et fin décembre 2021. Les frais de gestion n’ont augmenté que de 2% sur la période tandis que les fonds de performance ont connu une hausse de 50%.

Cependant, l’agence de notation relève que le changement des règles de calcul des frais de performance quand les fonds sous-performent leurs indices, introduit en juillet 2021, va diminuer les frais de performances, en particulier pour les fonds Ucits.

Moody’s observe quatre tendances dans la gestion d’actifs : la prise en compte croissante des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, la demande grandissante des investisseurs pour les actifs privés dont l’immobilier et l’infrastructure, les acquisitions dans le domaine de la gestion de fortune des clients particuliers et l’attrait des gestionnaires pour opérer des services de gestion d’actifs en Asie. « Nous pensons que les gérants internationaux qui bénéficient d’une présence en Chine et ont une expertise dans les marchés chinois auront un avantage compétitif particulier sur les autres », note Moody’s.

Par ailleurs, l’agence de notation ne s’attend pas à ce que les résultats du second semestre 2021 se répètent pour les gestionnaires d’actifs dans la première moitié de 2022, en raison du contexte de forte volatilité de marché qui pèseront sur les résultats des gestionnaires analysés.

* abrdn, Allianz Global Investors, Amundi, Anima, Ashmore, Aviva Investors, AXA Investment Managers, Azimut, Credit Suisse Asset Management, Deutsche Asset Management, Eurizon Capital, FIL Limited, GAM, Janus Henderson, Jupiter, Legal & General Investment Management, M&G, Natixis Asset Management, Schroders, UBS Asset Management.