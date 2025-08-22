Les gestionnaires d'actifs progressent alors que la présidente de la Fed signale une possible baisse des taux d'intérêt en septembre

22 août - ** Les actions des gestionnaires d'actifs américains augmentent après que les commentaires de la présidente de la Réserve fédérale Jerome Powell ont signalé une possible baisse des taux d'intérêt en septembre

** Les traders estiment désormais à près de 90 % les chances d'une baisse des taux en septembre, contre environ 75 % avant les remarques de la présidente Powell

** La baisse des taux d'intérêt stimule souvent les sentiments de risque, augmentant la valeur des actifs sous gestion lorsque les marchés se redressent

** Les honoraires des gestionnaires d'actifs sont directement liés à la valeur de leurs portefeuilles

** KKR KKR.N en hausse de 3,6%, Invesco IVZ.N en hausse de 3,1%, et Blackstone BX.N en hausse de 3,8%

** Franklin Resources BEN.N +2,2%, BlackRock BLK.N +1,3%, et Apollo APO.N +2,1%