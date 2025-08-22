 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 974,72
+0,46%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les gestionnaires d'actifs progressent alors que la présidente de la Fed signale une possible baisse des taux d'intérêt en septembre
information fournie par Reuters 22/08/2025 à 16:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 août - ** Les actions des gestionnaires d'actifs américains augmentent après que les commentaires de la présidente de la Réserve fédérale Jerome Powell ont signalé une possible baisse des taux d'intérêt en septembre

** Les traders estiment désormais à près de 90 % les chances d'une baisse des taux en septembre, contre environ 75 % avant les remarques de la présidente Powell

** La baisse des taux d'intérêt stimule souvent les sentiments de risque, augmentant la valeur des actifs sous gestion lorsque les marchés se redressent

** Les honoraires des gestionnaires d'actifs sont directement liés à la valeur de leurs portefeuilles

** KKR KKR.N en hausse de 3,6%, Invesco IVZ.N en hausse de 3,1%, et Blackstone BX.N en hausse de 3,8%

** Franklin Resources BEN.N +2,2%, BlackRock BLK.N +1,3%, et Apollo APO.N +2,1%

Banques centrales
FED

Valeurs associées

APOLLO GLB MGMT
137,785 USD NYSE +2,79%
BLACKROCK
1 149,060 USD NYSE +2,16%
BLACKSTONE
171,630 USD NYSE +5,04%
FRANKLIN RESOURC
25,188 USD NYSE +2,68%
INVESCO
21,438 USD NYSE +3,74%
KKR & CO
144,562 USD NYSE +4,86%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank