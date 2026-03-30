Les gestionnaires d'actifs profitent de l'ouverture du marché américain des régimes 401(k), d'une valeur de 10 100 milliards de dollars, aux fonds privés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 mars - ** Les actions des gestionnaires d'actifs américains augmentent après que le département du travail ait publié de nouvelles directives sur l'inclusion d'actifs privés dans les plans 401(k)

** Blackstone BX.N , KKR KKR.N , Apollo Global APO.N et Carlyle CG.O ont progressé de 1 à 2,6 %

** Les nouvelles lignes directrices permettraient aux administrateurs de plans 401(k) d'allouer plus facilement une partie des actifs à des investissements privés

** Traditionnellement, les portefeuilles 401(k) sont principalement concentrés sur les actions et les obligations, qui sont plus liquides et plus transparentes que les investissements privés

** Un plan 401(k) est un compte de retraite américain, parrainé par les employeurs, qui permet aux travailleurs d'investir une partie de leur salaire dans leur épargne-retraite

** Les nouvelles règles pourraient ouvrir une vaste réserve d'épargne-retraite aux gestionnaires d'investissement, les administrateurs des plans 401(k) cherchant à s'exposer davantage aux actifs privés

** Selon les données de l'Investment Company Institute, les Américains détenaient 10 100 milliards de dollars dans leurs plans 401(k) au 31 décembre