Les gestionnaires d'actifs communiquent toujours plus sur l'ESG

(NEWSManagers.com) - Selon un rapport de l'agence de communication Peregrine Communications, l'offre de contenu des gestionnaires d'actifs portant sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) publié dans des médias de premier plan a augmenté de 149,6% ces douze derniers mois. La demande pour ces contenus ESG émise par les audiences des gestionnaires d'actifs s'est, elle, accrue de 141,5% sur la même période.

Sur les 84 thèmes abordés par les gestionnaires d'actifs, 49% sont surreprésentés, c'est-à-dire que les sociétés de gestion produisent plus de contenu sur ces sujets que ce que leur audience ne leur demande. En d'autres termes, la couverture de certains sujets (par exemple le Covid-19 et l'ESG, la demande pour l'ESG, l'impact) est saturée.

Pour Peregrine Communications, qui a analysé la communication de 25 gestionnaires, seulement une poignée de gestionnaires parviennent à délivrer leurs messages sur l'ESG et la durabilité efficacement dans les médias, dont le top 5, Amundi, Robeco, DWS, NN Investment Partners et HSBC GAM. Ils présentent les meilleurs scores de pénétration. BNP Paribas AM est en 8ème position, Axa IM en 13ème position, La Banque Postale AM en 24ème position.

A l'inverse, APG Asset Management, M&G Investments, Schroders et PGGM figurent parmi les moins efficaces au regard de la proportion de contenu qu'ils partagent sur l'ESG et la durabilité.