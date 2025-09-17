 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 774,50
-0,59%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les gestionnaires d'actifs américains progressent à la suite de la baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale
information fournie par Reuters 17/09/2025 à 20:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 septembre - ** Les actions des gestionnaires d'actifs américains augmentent après que la Réserve fédérale a réduit les taux d'intérêt d'un quart de point de pourcentage

** La baisse des taux d'intérêt stimule souvent les sentiments de risque, augmentant la valeur des actifs sous gestion lorsque les marchés se redressent

** Les honoraires des gestionnaires d'actifs sont directement liés à la valeur de leurs portefeuilles

** KKR KKR.N en hausse de ~1%, Invesco IVZ.N en hausse de 1,04%, et Blackstone BX.N en hausse de 1,2%

** Franklin Resources BEN.N en hausse de 0,7%, BlackRock

BLK.N en hausse de 0,72%, et Apollo APO.N en baisse de 1,9%

Banques centrales
FED

Valeurs associées

APOLLO GLB MGMT
137,360 USD NYSE -1,89%
BLACKROCK
1 122,340 USD NYSE +0,33%
BLACKSTONE
183,945 USD NYSE +0,16%
FRANKLIN RESOURC
24,170 USD NYSE -0,31%
INVESCO
22,150 USD NYSE +0,20%
KKR & CO
144,660 USD NYSE +0,21%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank