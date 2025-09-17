Les gestionnaires d'actifs américains progressent à la suite de la baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 septembre - ** Les actions des gestionnaires d'actifs américains augmentent après que la Réserve fédérale a réduit les taux d'intérêt d'un quart de point de pourcentage

** La baisse des taux d'intérêt stimule souvent les sentiments de risque, augmentant la valeur des actifs sous gestion lorsque les marchés se redressent

** Les honoraires des gestionnaires d'actifs sont directement liés à la valeur de leurs portefeuilles

** KKR KKR.N en hausse de ~1%, Invesco IVZ.N en hausse de 1,04%, et Blackstone BX.N en hausse de 1,2%

** Franklin Resources BEN.N en hausse de 0,7%, BlackRock

BLK.N en hausse de 0,72%, et Apollo APO.N en baisse de 1,9%