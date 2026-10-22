Les gestionnaires d'actifs alternatifs rebondissent après la publication des résultats de Blackstone

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22 octobre - ** Les actions des gestionnaires d'actifs alternatifs ont progressé jeudi après que Blackstone a donné le coup d'envoi de la saison des résultats pour le secteur

** Ares Management ARES.N en hausse de 5%, Blackstone

BX.N en hausse de 6,8%, TPG TPG.O en hausse de 4,3%, Carlyle Group CG.O en hausse de 4,8%, KKR KKR.N en hausse de 2,6%, Blue Owl Capital OWL.N en hausse de 4,3% et Apollo Global Management APO.N en hausse de 1,7%

** BX s’est montré optimiste quant à ses activités de monétisation au quatrième trimestre après avoir dépassé les estimations de bénéfices du troisième trimestre ; la société a également fait état d’une forte demande de la part de tous les types d’investisseurs

** Le sentiment des investisseurs était resté morose à l’approche des résultats du troisième trimestre pour les gestionnaires d’actifs alternatifs, en raison des inquiétudes liées à la hausse des coûts d’emprunt et à un contexte de marché instable

** Les analystes de TD Cowen estiment que les commentaires de BX devraient contribuer à renforcer le sentiment à l’égard des actifs alternatifs, en mettant en avant OWL, TPG, APO et ARES