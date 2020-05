Les gérants ne croient pas à une reprise en V, selon BofA Global Research

(NEWSManagers.com) -

Seulement 10% des 223 gérants interrogés en mai pour le Fund Management Survey réalisé par BofA Global Research s'attendent à une reprise en V de la croissance économique. Par contraste, ils sont 75% à s'attendre à une reprise en forme de U ou de W.

Le plus grand risque à venir est pour eux est celui d'une deuxième vague du Covid-19 (à 52%). L'arrivée d'un vaccin serait très probablement le catalyseur d'une reprise en V. Bank of America s'amuse à noter que la crainte d'un risque de crédit systémique s'est effondrée de 30% à 8% dans la tête des investisseurs.

Après le rallye des marchés depuis avril, un quart seulement des personnes interrogées considèrent que le paysage actuel de l'investissement correspond à un nouveau marché haussier. Ils sont 68 % à considérer que la récente remontée du marché s'intègre en fait dans un rallye baissier.

Le cash est passé de 5,9 % à 5,7 % dans les portefeuilles, mais reste bien supérieur à la moyenne des dix dernières années qui s'élève à 4,7 %, car de nombreux gérants attendent que les actifs risqués se stabilisent davantage.

Interrogés sur le monde de l'après Covid-19, ils sont 68% des personnes interrogées à estimer que le plus grand changement structurel concernera les chaînes d'approvisionnement qui vont se resserrer. 44% estiment que le plus grand changement sera plutôt à davantage de protectionnisme et 42% disent que la fiscalité va être plus élevée.