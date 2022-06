Les gérants narcissiques performent moins bien que les autres

(Crédits photo : Adobe Stock - )

(NEWSManagers.com) - Les personnalités narcissiques nuisent (aussi) à la gestion de fonds. Pourtant, le secteur en regorge, si l'on en croit les résultats d'une nouvelle étude menée par l'Université de Marburg en Allemagne.

Les personnalités narcissiques ont tendance à avoir un excès de confiance en elles qui les conduisent à mésestimer les probabilités d'échec et à avoir un comportement à risque, estime l'étude. De plus, elles se perçoivent comme supérieures aux autres, ce qui les amène plus fréquemment à enfreindre les standards et règles. Deux caractéristiques très importantes dans le travail de la gestion de fonds.

Le niveau moyen de narcissisme chez les gérants de fonds est presque deux fois plus élevé que le score de narcissisme enregistré chez les présidents directeurs généraux dans des études précédentes, montrent tout d'abord les auteurs de l'étude, qui on travaillé sur des transcriptions d'interviews.

Or, les gérants narcissiques sont 34 % plus susceptibles de dévier de la stratégie officielle d'investissement, selon l'étude.

De plus, le narcissisme a un impact négatif sur le risque et le rendement d'un fonds. La sous-performance annualisée des gestionnaires de fonds très narcissiques peut atteindre 1 % par rapport à celle de leurs pairs ayant un score de narcissisme faible ou modéré.

Le travail collaboratif réduit l'impact du narcissique

Le travail en équipe atténue considérablement l'influence moyenne du narcissisme du gérant de fonds sur la cohérence de la stratégie, montre l'étude. Plus précisément, les équipes de gestion comptant au moins un membre hautement narcissique ne sont que 7% plus susceptibles de dévier par rapport à la stratégie annoncée. Cependant, le travail d'équipe ne semble pas amoindrir la sous-performance induite par le narcissisme.

Enfin, une analyse supplémentaire suggère que le narcissisme du gérant de fonds peut expliquer pourquoi ces fonds ont tendance à réaliser beaucoup plus de paris sur les valeurs de croissance et les petites capitalisations.

«Nous concluons qu'en moyenne, le narcissisme des gérants de fonds non seulement augmente la probabilité d'une mauvaise allocation des actifs et d'une exposition au risque sous-optimale pour les investisseurs, mais conduit également à une performance inférieure des fonds ajustée au risque », écrivent les auteurs de l'étude. « Étant donné le rôle néfaste du narcissisme sur la gestion des fonds, les sociétés de gestion pourraient inclure (...) des aspects d'étude de la personnalité dans leurs processus de recrutement». Les auteurs soulignent aussi les avantages du travail collaboratif, à privilégier dans la gestion de fonds.