Les gérants de fonds anticipent un retournement brutal sur les marchés...

Style value : 10 années de sous-performance

Après avoir surperformé entre 2000 et 2009, le style value a vu sa performance relative nettement diminuer face au style croissance. Ces 10 dernières années, c'est le style croissance qui a donc largement surperformé le style value (valeurs décotées).

Ceci n'est pas étonnant. En effet, les modèles de valorisation des actifs prennent en compte les taux : lorsque les taux baissent, les flux de trésorerie futurs des entreprises ont un poids plus important dans la valorisation du titre, le style croissance est donc avantagé.

Or aujourd'hui, l'écart de valorisation entre le style value et le style croissance (ce-dernier étant plus cher) est historiquement élevé. Le PER (price-earning ratio ou ratio cours sur bénéfices) de l'EuroStoxx Value (titres européens décotés) est deux fois plus faible que le PER de l'EuroStoxx Growth (titres européens de style croissance).

« Investir sur la value, c'est faire un pari optimiste sur l'économie. La value a tendance a surperformé dans les phrases de redressement » explique Michel Saugné, gérant actions chez Tocqueville Finance. Ce-dernier ne pense pas que nous sommes à la veille d'une récession.

Dans ce contexte, « le rebond du style value pourrait être imminent » prévient Alban Préaubert, gérant chez Sycomore AM. Ce retournement est attendu et même annoncé depuis plusieurs années. Pourquoi cela pourrait-il (enfin) se produire ?

Vers un retour imminent du style de gestion value ?

La décote sur le style value est actuellement de 40% par rapport à sa moyenne historique. Un tel écart n'a jamais duré. « Il y aura un retour à la moyenne. Les titres décotés devraient donc rattraper leur retard dans les prochaines années » anticipe Laurent Nguyen, responsable de l'équipe quantitative sur la partie actions chez Pictet AM.

Car après un été 2019 chahuté sur les marchés, on note depuis la rentrée une évolution du comportement des investisseurs concernant les styles de gestion. On assiste ainsi à un début de rotation du style croissance vers le style value.

En effet, les valeurs les moins chères et les plus cycliques tirent leur épingle du jeu depuis la première quinzaine de septembre. Est-ce pour autant le début d'une véritable reprise de la value ? « Ce mouvement spectaculaire montre à quel point il existe un excès de sous-valorisation d'un certain nombre de sociétés aujourd'hui. Il n'y a pas encore de virage à 180° mais on a toutes les chances de voir cette rotation se confirmer » confirme Philippe le Coq, Co-Responsable du pôle de Gestion Actions européennes chez Edmond de Rothschild AM.

Par ailleurs, il y a eu une reprise des négociations entre les États-Unis et la Chine. Et en cas d'accord, les conséquences pourraient être encore plus importantes en faveur du style value. « Le règlement du conflit sino-américain pourrait être un puissant catalyseur de performance pour ce style » estime Damien Lanternier, gérant chez DNCA.

Même Carmignac, société de gestion principalement portée par les valeurs de croissance mais qui sait être flexible, envisage de réintégrer progressivement de la value en portefeuille. « Les valeurs de croissance apporteront de l'alpha dans le temps. Mais depuis 2016, il y a une préférence très marquée pour ces valeurs, tant en flux qu'en performance. Il faut tenir compte de ce sur-positionnement » justifie le Responsable de l'équipe Cross Asset Frédéric Leroux. Celui-ci attend cependant le passage d'un stimulus monétaire à une relance fiscale pour s'exposer directement aux titres value.

Pour d'autres, il faut en revanche s'y intéresser dès maintenant. « Un tiers des mouvements liés aux décisions de rotation de portefeuille interviennent en janvier » rappellent Maxime Lefebvre et Romain Ruffenach, gérants à La Financière de l'Echiquier.

Il s'agirait donc de ne pas trop tarder pour se réinvestir sur le style value, surtout que le retournement pourrait être brutal...