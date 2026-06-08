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Les gènes de résistance aux antibiotiques présents dans les océans du monde entier - étude
information fournie par Reuters 08/06/2026 à 19:07

Des gènes associés à la résistance aux antibiotiques sont présents dans nombre de bassins océaniques, y compris dans des eaux isolées, selon les résultats publiés lundi par un projet de recherche dirigé par l'Italie, qui a analysé des échantillons d'eau de mer provenant du monde entier.

Le projet SeA Care a ainsi mis en évidence des gènes de résistance aux antibiotiques en Méditerranée, dans l'Atlantique, dans l'Arctique et dans d'autres eaux, avec une détection de concentrations plus élevées à proximité des routes maritimes très fréquentées et des zones côtières densément peuplées.

Ces résultats suggèrent que les océans agissent comme un réservoir mondial de pollutions provenant de la terre, transportant des traces génétiques de l'utilisation d'antibiotiques et des rejets urbains bien au-delà de leur source, ont déclaré les chercheurs.

Ceci risque de faciliter la propagation de ces pollutions parmi les communautés isolées, ont ajouté les chercheurs.

L'étude, présentée lors d'un forum sur l'océan et la santé humaine à Rome organisé par l'Institut national de la santé (ISS) italien, a également détecté des microplastiques, des PFAS - aussi appelés polluants éternels - et des traces de matériel génétique du SARS-CoV-2, même dans les eaux de haute mer et les régions isolées.

"Protéger la santé humaine aujourd'hui signifie inévitablement prendre soin des mers et des océans", a déclaré Andrea Piccioli, directeur général de l'ISS, ajoutant que les polluants rejetés dans l'environnement sont redistribués à l'échelle mondiale par les systèmes hydrologiques, alimentaires et climatiques.

SeA Care est une initiative italienne qui établit un lien entre l'environnement et la santé humaine. Elle rassemble des institutions telles que l'ISS, la marine italienne et des centres de recherche internationaux afin de créer un système mondial de surveillance des océans.

Le projet utilise les routes maritimes et les réseaux scientifiques existants pour prélever des échantillons lors de missions de routine, ce qui réduit les coûts et l'impact environnemental.

Au cours des trois premières années d'existence de SeA Care, plus de 4.000 échantillons d'eau de mer ont été prélevés sur plus de 140 sites répartis entre la Méditerranée, l'Atlantique, le Pacifique, l'Arctique et l'océan Indien.

Selon les scientifiques, ce projet montre comment les océans peuvent servir de système d'alerte précoce face aux risques sanitaires mondiaux, ce qui pourrait soutenir les mesures politiques visant à lutter contre la pollution, le changement climatique et les menaces émergentes pour la santé humaine.

(Emilio Parodi, version française Benoit Van Overstraeten)

Environnement
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 08/06/2026 à 19:07:18.

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