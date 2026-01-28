Les géants pétroliers du Golfe récoltent des milliards grâce à des contrats d'infrastructure

(Mise à jour des détails de l'opération KPC, ajout d'un lien vers l'article)

Lever des fonds à partir d'actifs d'infrastructures pétrolières et gazières, tout en conservant le contrôle, fait désormais partie intégrante de la stratégie des compagnies pétrolières nationales des pays arabes du Golfe, les aidant à lever des milliards de dollars pour leurs ambitieux plans de diversification. Reuters a rapporté mercredi que le Koweït pourrait lancer une opération pour offrir aux investisseurs une participation dans ses actifs d'oléoducs dès le mois prochain, reflétant ainsi les mesures prises par les pairs de la région.

Vous trouverez ci-dessous des informations clés sur ce type d'opérations.

ADNOC DES ÉMIRATS ARABES UNIS

En 2019, l'Abu Dhabi National Oil Company a créé une nouvelle filiale, ADNOC Oil Pipelines, et a loué ses intérêts dans 18 oléoducs pour 23 ans à un consortium comprenant BlackRock et KKR, ce qui lui a permis de lever 4 milliards de dollars. Les investisseurs ont acquis une participation de 40 % dans l'entité, ADNOC conservant 60 % et le contrôle opérationnel total.

L'année suivante, en 2020, ADNOC a créé ADNOC Gas Pipelines et a vendu une participation de 49 % à un groupe de six investisseurs: Global Infrastructure Partners (GIP), Brookfield Asset Management, le fonds souverain de Singapour GIC, le Conseil du régime de retraite des enseignants de l'Ontario, NH Investment & Securities et la société italienne Snam. L'opération a permis de lever 10,1 milliards de dollars.

En avril 2024, la société Lunate d'Abu Dhabi a acquis la participation de 40 % dans l'entité des oléoducs auprès de BlackRock et de KKR. Snam, qui détenait une participation indirecte dans l'entité gazoduc, a annoncé en janvier 2024 qu'elle avait également vendu sa part à Lunate. Lunate est un gestionnaire d'investissements alternatifs basé à Abu Dhabi et fait partie d'un empire commercial supervisé par le cheikh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan, conseiller à la sécurité nationale des Émirats arabes unis.

En octobre, KKR a pris une participation minoritaire dans ADNOC Gas Pipelines.

SAUDI ARAMCO

En 2021, Aramco a créé Aramco Oil Pipelines Co. et a vendu une participation de 49 % à un consortium dirigé par EIG Global Energy Partners pour 12,4 milliards de dollars dans le cadre d'un bail de 25 ans.

Plus tard dans l'année, elle a créé Aramco Gas Pipelines Co. et a vendu une participation de 49 % à un groupe dirigé par BlackRock et Hassana Investment Co. pour 15,5 milliards de dollars.

En 2025, Aramco a signé un contrat de location et de cession-bail de 11 milliards de dollars pour l'infrastructure autour de son projet gazier Jafurah avec un consortium dirigé par Global Infrastructure Partners, que BlackRock a racheté en 2024.

Aramco a conservé la majorité des parts et le contrôle opérationnel dans toutes les transactions. Reuters a rapporté en juillet qu'Aramco cherchait à vendre jusqu'à cinq centrales électriques alimentées au gaz, ce qui pourrait lui permettre de lever environ 4 milliards de dollars, dans le cadre d'un effort plus large visant à libérer des fonds. Le géant pétrolier prévoit la vente dans les semaines à venir, a rapporté Reuters mercredi.

L'OQ D'OMAN

En 2023, Oman a vendu une participation de 49 % dans son unité de gazoduc, OQ Gas Networks, par le biais d'une introduction en bourse, ce qui a permis de lever environ 750 millions de dollars.

Parmi les principaux investisseurs figuraient le Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite, l'Autorité d'investissement du Qatar et la société belge Fluxys.

OQ a conservé 51 % des parts et le contrôle opérationnel.

BAPCO AU BAHREÏN

En 2024, Bapco Energies a vendu une participation minoritaire dans l'oléoduc Saoud-Bahreïn au fonds d'infrastructure de BlackRock.

Cette opération a marqué la première monétisation d'une infrastructure à Bahreïn. Sa valeur n'a pas été divulguée.

Bapco a conservé la majorité des parts et le contrôle opérationnel.

KUWAIT PETROLEUM CORPORATION (KPC)

KPC étudie la possibilité d'un accord de cession-bail pour son réseau d'oléoducs dans le cadre d'une opération qui refléterait les modèles utilisés par ADNOC et Aramco, a déclaré le directeur général de KPC, Sheikh Nawaf Saud Nasir Al-Sabah. Il n'a pas divulgué de chiffres.

Reuters a rapporté mardi que l'opération pourrait être lancée dès février et qu'elle pourrait lever jusqu'à 7 milliards de dollars. HSBC a été chargée de conseiller l'opération aux côtés de JPMorgan et de Centerview Partners, ont déclaré des sources, ajoutant que HSBC offrait également aux acheteurs potentiels un financement de base pour soutenir leur investissement dans les oléoducs.

KPC devrait conserver la majorité des parts et le contrôle opérationnel.

BlackRock a récemment ouvert un bureau au Koweït, dirigé par Ali AlQadhi. Il n'a pas été possible de savoir immédiatement si BlackRock participera à l'opération prévue par KPC et le fonds s'est précédemment refusé à tout commentaire.