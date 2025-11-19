Les géants mondiaux de l'alcool demandent à l'État indien de leur verser 337 millions de dollars au titre d'arriérés de paiement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Aditya Kalra

Des groupes de l'industrie de l'alcool représentant Heineken, Diageo DGE.L et Pernod Ricard PERP.PA ont demandé à l'État de Telangana, dans le sud de l'Inde, de régler 337 millions de dollars d'arriérés de paiement, estimant que tout retard supplémentaire risquait d'entraîner des pénuries d'approvisionnement et de menacer la continuité des activités, selon une lettre consultée par Reuters. Telangana est l'une des régions les plus consommatrices d'alcool du pays, mais ses relations avec les fabricants de bière et de spiritueux sont tendues en ce qui concerne le paiement des livraisons aux dépôts du gouvernement. En janvier, United Breweries de Heineken HEIN.AS UBBW.NS - qui fabrique la célèbre marque de bière Kingfisher - a brièvement interrompu les livraisons de à l'État en signe de protestation.

Selon la lettre envoyée au gouvernement de l'État le 12 novembre, les arriérés de paiement, qui remontent à mai 2024, ajoutent une pression financière sur l'industrie à l'approche des fêtes de fin d'année, lorsque la demande augmente généralement de 75 %.

Signée par la Brewers Association of India, la Confederation of Indian Alcoholic Beverage Companies et l'International Spirits and Wines Association of India, la lettre demande instamment à l'État de débloquer les 29,85 milliards de roupies (337 millions de dollars).

"Le non-apurement des anciens paiements et les retards dans les paiements courants ont créé une situation qui n'est pas viable pour l'industrie", indique la lettre privée.

"De nombreuses entreprises ne seront pas en mesure de poursuivre leurs activités car elles ne disposent pas des ressources financières nécessaires", ajoute la lettre, sans préciser le nom d'aucune entreprise.

Le gouvernement du Telangana n'a pas répondu aux demandes répétées de commentaires de Reuters.

Heineken, Diageo et Pernod n'ont pas non plus répondu aux demandes de renseignements.

Dans de nombreuses régions comme le Telangana, les sociétés de spiritueux sont tenues de ne fournir que des dépôts gérés par l'État, qui vendent ensuite aux détaillants, ce qui oblige les sociétés à compter sur les gouvernements des États pour être payées. Le secteur de l'alcool en Inde, un marché de croissance clé pour les producteurs mondiaux de bière et de spiritueux, est déjà confronté à des réglementations de plus en plus strictes, notamment des restrictions plus sévères prévues en matière de publicité et des enquêtes antitrust .