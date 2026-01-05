Vieillissement de la France, perte d'autonomie : le plan "grand âge" dévoilé début février

Le programme "doit permettre de définir" les réponses à apporter aux "personnes en perte d'autonomie", d'aborder "les mesures de financement".

( AFP / VALERY HACHE )

Face au défi majeur défi du vieillissement de la population et de la perte d'autonomie, le plan "grand âge", sera dévoilé "début février", a indiqué lundi 5 janvier le ministère chargé de l'Autonomie.

En décembre, la ministre déléguée chargée de l'Autonomie et des Personnes handicapées Charlotte Parmentier-Lecocq avait évoqué "courant janvier" pour la présentation de ce plan attendu de pied ferme par l'ensemble du secteur.

Pensé pour aborder les questions de perte d'autonomie et les pistes de financement, le plan sera également question de "repenser l'habitat, l'accompagnement, l'aide à domicile, la prévention, la santé, etc.", selon son cabinet, et d'avoir un état des lieux des besoins d'ici à 2050 département par département.

Bascule démographique

L'annonce de ce plan a été accueillie en décembre avec prudence par les acteurs du secteur, refroidis par les reports successifs d'une "loi grand âge" promise par Emmanuel Macron au début de son premier quinquennat.

Les professionnels du secteur demandent des "mesures fortes", notamment en matière d'attractivité des métiers, et un effort budgétaire à l'heure où les plus de 60 ans représentent plus d'une personne sur quatre (27,7%) contre 19,6% en 1994. Selon les projections démographiques et épidémiologiques, le nombre de personnes âgées en perte d'autonomie devrait, lui, atteindre près de 4 millions en 2050, contre un peu plus de deux millions en 2015.