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Les géants mondiaux de l'agroalimentaire s'associent pour promouvoir l'agriculture régénérative
information fournie par Reuters 19/05/2026 à 15:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Quarante grands groupes agroalimentaires, dont Carlsberg CARLb.CO , Diageo DGE.L , Nestlé NESN.S et Mondelez MDLZ.O , ont signé une déclaration commune visant à promouvoir et à développer l'agriculture régénérative, a annoncé mardi un réseau à but non lucratif.

* Le programme d'agriculture régénérative de la plateforme SAI vise à lutter contre le changement climatique, la perte de biodiversité et la dégradation des sols tout en sécurisant les chaînes d'approvisionnement agricoles.

* Les signataires, parmi lesquels figurent ADM, McCormick

MKC.N et Unilever ULVR.L , ont déclaré qu'aucune organisation ni solution ne pouvait à elle seule mener à bout le changement systémique nécessaire.

* Le programme de la plateforme SAI intègre les contributions des agriculteurs, des ONG et des universitaires afin d'harmoniser les efforts tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

* “Nous avons besoin d’alignement et de collaboration, et non d’efforts isolés”, a déclaré Simon Boas Hoffmeyer, vice-président et responsable mondial du développement durable et de l’ESG chez Carlsberg Group.

Environnement

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