Les géants financiers américains stimulent les investissements et l'emploi au Royaume-Uni

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute plus de détails de la déclaration dans les paragraphes 3-5)

Le gouvernement britannique a annoncé samedi un total de plus de 1,25 milliard de livres (1,69 milliard de dollars) d'investissements privés américains dans le secteur des services financiers du Royaume-Uni, y compris PayPal

PYPL.O , Bank of America BAC.N , Citigroup C.N et S&P Global

SPGI.N .

Les nouveaux investissements américains permettront de créer 1 800 emplois de Belfast à Édimbourg et d'accroître les bénéfices pour des millions de clients, selon le communiqué.

L'accord prévoit des échanges commerciaux de 20 milliards de livres entre les deux pays, y compris un engagement de 7 milliards de livres de la part de BlackRock BLK.N pour se développer au Royaume-Uni, ajoute le communiqué.

Bank of America créera jusqu'à 1 000 nouveaux emplois à Belfast, marquant ainsi sa toute première opération en Irlande du Nord, selon le communiqué.

Citi investira 1,1 milliard de livres dans l'ensemble de ses activités au Royaume-Uni, tandis qu'à Manchester, S&P Global créera 200 emplois permanents grâce à un investissement de 4 millions de livres.

(1 $ = 0,7377 livre)