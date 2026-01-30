 Aller au contenu principal
Les géants des croisières en pleine vague haussière
information fournie par Zonebourse 30/01/2026 à 11:00

Royal Caribbean a entrainé plusieurs valeurs dans son sillage. Le secteur des croisières apparaît en pleine euphorie.

Hier, l'annonce des résultats prometteurs de Royal Carribean Group (avec un résultat net ajusté de 4,3 milliards de dollars pour l'exercice 2025, en hausse de 48% sur un an) a profité à l'ensemble du secteur.

Dans le sillage de Royal Carribean, on retrouvait ainsi Norwegian Cruise Line ( 10,2%) ou encore le numéro 1 du secteur, Carnival Corp qui s'arrogeait 8,5%.

"Cela suggère que l'industrie des croisières est entrée dans une phase de croissance explosive, caractérisée par des prix élevés et des marges importantes", note Yi Zhong, en charge du secteur chez AlphaValue.

En revanche, TUI, le spécialiste allemand du tourisme, n'a pas profité de cette dynamique, achevant la séance à l'équilibre ( 0,07%). Toutefois, "compte tenu de la dynamique globalement positive du secteur des croisières, TUI est bien positionnée pour une revalorisation significative, soutenue par l'étendue de sa flotte et sa maturité opérationnelle", évalue la spécialiste, qui rappelle que le segment croisières soutient un tiers de la rentabilité de TUI.

AlphaValue rappelle ainsi que Marella Cruises, filiale détenue à 100% par TUI, s'appuie sur une flotte principale de cinq navires tandis que la coentreprise TUI Cruises, détenue à parts égales (50/50) et affichant une marge plus élevée, exploite une flotte plus haut de gamme composée de sept navires Mein Schiff existants, auxquels s'ajoutent les nouveaux fleurons propulsés au GNL : le Mein Schiff Relax, récemment intégré à la flotte début 2025, et le Mein Schiff Flow, dont la mise en service est prévue pour l'été 2026.

En outre, la coentreprise exploite cinq navires de luxe et d'expédition de renommée mondiale sous la marque Hapag-Lloyd.

Valeurs associées

RYL CARIBBEAN CR
345,670 USD NYSE +18,49%
