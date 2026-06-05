Les géants de Wall Street vantent SpaceX alors que Musk s'exprime lors d'un événement destiné aux investisseurs avant l'introduction en bourse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* BofA, Morgan Stanley et JPMorgan organisent des événements exclusifs destinés à leurs clients fortunés et à leurs conseillers financiers

* Musk prend la parole lors d'un événement organisé par JPMorgan et vante la prévisibilité des revenus

* Des milliers de clients sont invités aux soirées de lancement et aux diffusions en direct

* L'introduction en bourse attendue, d'un montant de 75 milliards de dollars, fait le buzz à Wall Street

(Ajout de l'intervention et des commentaires de Musk aux paragraphes 2, 6 à 8, du commentaire de Dimon au paragraphe 10; de la décision de S&P concernant les règles d'entrée rapide au paragraphe 18) par Tatiana Bautzer et Nupur Anand

Les géants de la banque d'investissement de Wall Street fêtent les acheteurs potentiels de SpaceX SPCX.O d'Elon Musk lors d'événements fastueux qui ont débuté jeudi, offrant ce que la plupart des banques ne peuvent pas proposer: un accès aux dirigeants du fabricant de fusées avant son introduction en bourse très attendue la semaine prochaine.

Musk lui-même s'est présenté à un événement phare – virtuellement.

Son introduction en bourse futuriste, qui fonde sa valorisation ambitieuse sur des concepts de science-fiction tels que la colonisation de Mars et les centres de données dans l'espace, a captivé l'imagination – et les portefeuilles – de Wall Street et des investisseurs qui se bousculent pour en profiter.

Bank of America BAC.N , JPMorgan JPM.N et Morgan Stanley

MS.N organisent tous des événements au cours des prochains jours.

Avec l'intention de lever un montant record de 75 milliards de dollars, ce serait la plus grande introduction en bourse de tous les temps. Avec une capitalisation boursière attendue de 1 750 milliards de dollars , l'entreprise deviendra immédiatement l'une des sociétés cotées les plus valorisées au monde.

Musk s'est adressé aux clients de JPMorgan par vidéoconférence lors d'un événement organisé jeudi par le directeur général Jamie Dimon, ce qui, selon une source proche du dossier, constituait un ajout de dernière minute au programme.

Interrogé par Dimon sur ce qui l'avait poussé à introduire SpaceX en bourse maintenant, Musk a répondu: "Nous entrons dans une nouvelle phase de croissance massive, et nous avons besoin de capitaux pour cela."

Musk a également déclaré qu'il était "plutôt optimiste" quant aux prévisions de chiffre d’affaires de la société et que celui-ci était devenu "beaucoup plus prévisible" qu'auparavant.

La présidente et directrice des opérations de SpaceX, Gwynne Shotwell, ainsi que le directeur financier, Bret Johnsen, se sont rendus en personne au siège social de JPMorgan, récemment inauguré. Même la mère de Musk, Maye, était présente dans la salle.

Lors de ce premier événement de cette envergure organisé par la banque, suivi par environ 3 500 clients, Dimon a déclaré que JPMorgan cherchait à traiter "les investisseurs individuels de la même manière que les institutions".

JPMorgan a également diffusé en boucle une vidéo du lancement d’une fusée SpaceX jeudi sur les écrans géants de son siège social, accompagnée des mots "Go for Launch" projetés en grand format dans le hall d’entrée.

Bank of America, qui mène les efforts de distribution aux particuliers aux États-Unis, a décoré le hall de son siège social de Midtown Manhattan avec des fusées SpaceX et d’autres images en vue d’un événement organisé jeudi pour ses clients de gestion de patrimoine, a déclaré une source proche du dossier.

L'événement sera présidé par le coprésident Jim DeMare, qui s'entretiendra avec Mme Shotwell et M. Johnsen de SpaceX au sujet de l'introduction en bourse de la société, selon une source proche du dossier. On ignore si M. Musk participera à l'événement de Bank of America. La banque prévoit également d'illuminer la flèche du bâtiment jeudi soir pour qu'elle ressemble à une fusée en train de décoller.

La banque privée de Bank of America et Merrill Lynch ont invité plus de 5 000 clients à des soirées de lancement organisées par la banque et diffusées en streaming dans des bureaux à travers les États-Unis dans le cadre de la présence de Merrill.

Lundi, Morgan Stanley organise un événement pour ses clients de gestion de fortune, en présence de dirigeants de SpaceX ainsi que de Kate Claassen, la banquière en chef de l'introduction en bourse, et de Jed Finn, responsable de la gestion de fortune.

On ignore si Goldman Sachs GS.N organisait un événement similaire à celui de ses rivaux fortunés pour ses clients de gestion de patrimoine. La banque expose également des maquettes de fusées SpaceX dans deux halls de son siège social du centre-ville de Manhattan pour marquer l'entrée en bourse.

En règle générale, Goldman Sachs propose effectivement des opérations de grande envergure à ses clients fortunés, selon des sources proches du dossier.

Par ailleurs, Musk a essuyé un revers jeudi lorsque S&P Global SPGI.N a déclaré qu’il ne modifierait pas les critères d’entrée dans ses principaux indices, excluant de fait une intégration rapide de SpaceX dans l’indice de référence S&P 500 .SPX .