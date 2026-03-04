Les géants de la technologie signent un engagement énergétique à la Maison Blanche avant les élections de mi-mandat

* Google, Microsoft, Meta, Oracle, xAI, OpenAI et Amazon signent l'engagement.

* Cet effort vise à apaiser les inquiétudes des électeurs quant à l'augmentation des factures d'électricité

* Les entreprises devraient s'engager en faveur de l'efficacité énergétique et de l'approvisionnement énergétique dédié

Google GOOGL.O , Microsoft MSFT.O , Meta

META.O , Amazon AMZN.O et plusieurs entreprises spécialisées dans l'intelligence artificielle ont signé un engagement à la Maison Blanche mercredi pour prendre en charge le coût de la nouvelle production d'électricité pour alimenter leurs centres de données.

L'accord vise à atténuer les inquiétudes selon lesquelles les centres de données des Big Tech font grimper les coûts de l'électricité aux États-Unis pour les particuliers et les petites entreprises, à un moment où l'administration du président Donald Trump cherche à freiner l'inflation.

La "promesse de protection du contribuable" a été annoncée pour la première fois par M. Trump dans son discours sur l'état de l'Union. Elle intervient alors que les communautés et les législateurs des États américains surveillent de plus près la prolifération rapide des centres de données.

Les centres de données consomment de grandes quantités d'électricité pour faire fonctionner les baies de serveurs et les systèmes de refroidissement nécessaires au développement de technologies telles que l'intelligence artificielle.

"Ils ont besoin du cœur et de l'esprit des Américains", a déclaré un fonctionnaire de l'administration Trump à propos de l'industrie des centres de données, qui a annulé ou reporté des projets au cours des derniers mois dans plusieurs États à la suite d'une opposition locale.

Les entreprises technologiques se sont engagées à fournir ou à acheter de l'électricité pour leurs centres de données, soit à partir de nouvelles centrales électriques, soit à partir de centrales existantes dont la capacité de production a été augmentée. Les grandes entreprises technologiques s'engagent également à financer la modernisation des systèmes de distribution d'électricité et à conclure des accords spéciaux sur les tarifs d'électricité avec les services publics.

L'objectif est d'obtenir le soutien des villes qui s'opposeraient autrement aux projets, a déclaré le fonctionnaire de Trump, qui a parlé sous le couvert de l'anonymat.

"Il n'y aura pas de développement de nouveaux centres de données sans que les communautés locales ne lisent et ne comprennent ce qu'est cet engagement", a déclaré le fonctionnaire.

Oracle, xAI et OpenAI devaient également signer l'engagement.

LES ÉLECTEURS S'INQUIÈTENT DES FACTURES D'ÉNERGIE

L'initiative est lancée avant les élections de mi-mandat de novembre, les électeurs étant de plus en plus préoccupés par l'accessibilité de l'énergie et la pression accrue exercée par les centres de données sur les réseaux électriques du pays.

Parmi les entreprises attendues à la Maison-Blanche figurent certains des plus grands noms du secteur technologique, qui investissent des milliards dans de nouvelles capacités de calcul de l'intelligence artificielle qui consomment de grandes quantités d'électricité.

M. Trump a exhorté ces entreprises à construire ou à sécuriser des capacités électriques dédiées pour répondre à la demande, plutôt que de compter uniquement sur les réseaux régionaux, dans le cadre d'un effort plus large visant à équilibrer la compétitivité technologique et les préoccupations politiques et économiques concernant les coûts de l'énergie.

Il n'est toutefois pas certain que ces efforts permettront de construire de nouvelles sources d'électricité assez rapidement pour atténuer la pression sur les réseaux, a déclaré Jon Gordon, directeur d'Advanced Energy United, un groupe commercial spécialisé dans les énergies propres qui comprend certains centres de données.

Cela est dû en partie au fait que la politique de M. Trump est axée sur l'augmentation du gaz naturel et d'autres sources d'énergie fossile pour les centres de données, au lieu de sources à construction plus rapide comme le solaire et l'éolien, a-t-il ajouté.

"Le vrai problème est l'incapacité à mettre en place une production d'électricité suffisamment rapide pour répondre à la demande des centres de données", a déclaré M. Gordon. "Les hyperscalers qui paient pour la production d'électricité ne la mettent pas en ligne plus rapidement."

Les défenseurs et les détracteurs de l'initiative suivront de près l'évolution de la situation pour voir si la promesse se traduit par des engagements concrets ou si elle reste largement symbolique, alors que les législateurs et les groupes de consommateurs ont demandé des protections plus fortes pour empêcher les augmentations des factures d'électricité liées à la construction de centres de données.