Les géants de la tech versent aux actionnaires la plus faible part de leurs liquidités depuis 15 ans, en raison des dépenses liées à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Cinq géants de la technologie n'ont reversé que 9,3 % de leur trésorerie d'exploitation à leurs actionnaires au cours des neuf premiers mois, soit le niveau le plus bas depuis au moins 15 ans

* Les dépenses d'investissement ont doublé pour atteindre 556,9 milliards de dollars, dépassant les flux de trésorerie d'exploitation pour la première fois depuis au moins 2011

* Les rachats d'actions chutent de 83 % pour s'établir à 13,6 milliards de dollars, tandis que les dividendes atteignent 37 milliards de dollars

par Patturaja Murugaboopathy

Les plus grandes entreprisestechnologiques américaines ont généré des flux de trésorerie records au cours des neuf premiers mois de 2026, mais n’en ont reversé à leurs actionnaires que la plus faible part enregistrée depuis au moins 15 ans, la forte hausse des dépenses en intelligence artificielle ayant réduit les rachats d’actions.

Ce recul menace une source de soutien de longue date pour les cours des actions technologiques. Les entreprises rachetant moins d’actions, les investisseurs dépendent de plus en plus des investissements massifs dans l’IA pour générer une croissance des bénéfices suffisante afin de justifier leurs valorisations.

Microsoft MSFT.O , Alphabet GOOGL.O , Amazon AMZN.O , Meta META.O et Oracle ORCL.N ont reversé 9,3 % des liquidités générées par leurs activités sous forme de dividendes et de rachats d’actions au cours des trois premiers trimestres de l’année, contre 27,4 % un an plus tôt, selon une analyse de Reuters portant sur les données de LSEG et les rapports financiers des entreprises .

Le flux de trésorerie d’exploitation aen réalité augmenté de 29 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre le niveau record de 542,9 milliards de dollars.

Mais les dépenses d’investissement, portées par l’essor de l’IA, ont doublé pour atteindre 556,9 milliards de dollars, dépassant pour la première fois, depuis le début des statistiques en 2011, les liquidités générées par ces cinq entreprises .

Elles se sont ainsi retrouvées avec un déficit cumulé de flux de trésorerie disponible de 14 milliards de dollars, contre un excédent de 143,5 milliards de dollars l’année précédente.

Cette pression a surtout touché les rachats d’actions. Les cinq entreprises ont réduit leurs rachats de 83 %, les ramenant à 13,6 milliards de dollars, contre 81,8 milliards un an plus tôt.

LES RACHATS D'ACTIONS SONT LES PREMIERS À DISPARAÎTRE

Les dividendes, que les investisseurs considèrent comme un engagement, ont augmenté pour atteindre 37 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois de 2026, contre 33,9 milliards de dollars l’année précédente. Les rachats d’actions ont pratiquement disparu.

Alphabet et Meta n’ont racheté aucune action en 2026, après avoir racheté pour 66,5 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois de l’année dernière. Amazon ne verse pas de dividende et n’a pas racheté d’actions depuis 2022.

Microsoft a représenté la quasi-totalité des rachats restants des cinq entreprises, et a réduit ses rachats à 4,4 milliards de dollars au cours du trimestre de septembre, contre 5,7 milliards de dollars un an plus tôt.

Certaines entreprises ne couvrent plus leurs distributions à partir des bénéfices générés par leurs activités après déduction des dépenses d’investissement.

Le flux de trésorerie disponible combiné (FCF) étant négatif, les 50,6 milliards de dollars de distributions versées par ces cinq entreprises ont en réalité été financés par leurs réserves de trésorerie, des emprunts ou des ventes d’actions.

Les dépenses d’investissement d’Amazon, qui se sont élevées à 75,9 milliards de dollars au troisième trimestre, ont dépassé de près de 80 % les 42,4 milliards de dollars générés par ses activités d’exploitation, et l’entreprise a levé 48,1 milliards de dollars de dette à long terme au cours du trimestre.

Le flux de trésorerie disponible d’Alphabet était également négatif, et la société a levé environ 12,4 milliards de dollars grâce à des ventes d’actions et 29 milliards de dollars par le biais d’emprunts.

LE COÛT CACHÉ

La perte liée aux rachats d’actions a plus d’importance que ne le laissent supposer les chiffres en dollars, car ces rachats ont gonflé le bénéfice par action pendant des années.

Lorsque les entreprises rachètent et annulent leurs propres actions, les bénéfices sont répartis sur un nombre d’actions plus restreint, ce qui fait grimper le bénéfice par action même lorsque les bénéfices totaux ne progressent pas.

Alphabet a réduit le nombre de ses actions de 9,5 % entre fin 2020 et 2025 grâce à des rachats, selon ING. À lui seul, ce facteur a permis d’augmenter le bénéfice par action d’environ 2 % par an (EPS), même en l’absence de toute augmentation des bénéfices.

Sans cette impulsion, le bénéfice par action doit provenir d’une croissance réelle des bénéfices. C’est un défi plus difficile à relever, qui survient alors même que les charges d’amortissement liées aux nouveaux centres de données commencent à augmenter.

Cela touche également le point le plus sensible pour les investisseurs. Les investisseurs se soucient “bien davantage du BPA que du flux de trésorerie disponible (FCF)”, a déclaré Mark Schilsky, spécialiste du secteur technologique chez JPMorgan, dans une note adressée à ses clients la semaine dernière.

Les actions des secteurs de la technologie et des services de communication, qui représentent environ 43,5 % de la capitalisation boursière américaine, ont généré un rendement pour les actionnaires de seulement 0,28 % en juillet, contre 1,99 % pour le reste du marché, selon MSCI.

PAS DE FIN EN VUE

Amazon a indiqué qu’elle prévoyait toujours environ 220 milliards de dollars de dépenses d’investissement cette année, et les autres entreprises ont laissé entrevoir de nouvelles hausses.

Les actionnaires des géants de la tech se retrouvent donc face à une situation différente de celle à laquelle ils s’étaient engagés, acceptant moins de liquidités aujourd’hui en échange d’un pari selon lequel l’IA finira par générer suffisamment de bénéfices pour compenser ce manque à gagner.

“Au cours des 15 dernières années, les entreprises ont de plus en plus restitué leur excédent de capital aux actionnaires par le biais de rachats d’actions et de dividendes”, a déclaré Ehren Stanhope, codirecteur de la gestion d’actifs chez Franklin Templeton.

“Le contexte actuel pourrait de plus en plus se caractériser par une augmentation des émissions d’actions et d’obligations, ce qui revient à solliciter des capitaux auprès des investisseurs.”