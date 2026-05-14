Les géants de la tech se tournent vers "Sesame Street" et les "Girl Scouts" pour détourner l'attention des critiques concernant le temps passé par les enfants devant les écrans

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute un commentaire Meta au paragraphe 19)

* Meta et Google ont consacré des millions aux Girl Scouts, Sesame Street et au magazine Highlights

* Les pédiatres affirment que les leçons ne traitent pas du problème fondamental des applications conçues pour susciter l'engagement

* Meta et Google défendent leurs partenariats éducatifs, en invoquant des mesures de protection et des leçons sur la sécurité

par Courtney Rozen

Meta et Google ont fait appel à des marques pour enfants de confiance telles que Sesame Street, les Girl Scouts et le magazine Highlights pour apprendre aux enfants à utiliser la technologie avec modération – alors même que les entreprises concevaient des applications rendant difficile pour ces mêmes jeunes utilisateurs de se déconnecter, comme le montrent des déclarations publiques et des documents internes.

Soutenues par des dizaines de millions de dollars provenant des géants de la tech, ces organisations ont dispensé des leçons sur la responsabilité personnelle à des centaines de milliers d’enfants et de parents, en utilisant des magazines colorés, des personnages populaires et des chansons entraînantes, selon des déclarations publiques.

Le parrainage de ces leçons par Google d'Alphabet GOOGL.O et Meta META.O alimente les critiques selon lesquelles ces entreprises trouvent de nouveaux moyens d’encourager les enfants à devenir dépendants des réseaux sociaux, notamment en s’associant à des marques destinées aux enfants de moins de 12 ans, un âge que les pédiatres jugent souvent trop précoce pour posséder un smartphone. Ces partenariats affaiblissent également la confiance dans des institutions vieilles de plusieurs décennies sur lesquelles les familles s’appuient pour obtenir des conseils sur l’éducation des enfants, ont déclaré des défenseurs des parents, à un moment où les géants de la tech font face à de multiples poursuites judiciaires les accusant de concevoir des produits addictifs qui nuisent à la santé mentale des jeunes. La première affaire à avoir été jugée s’est soldée par un jugement de 6 millions de dollars à l’encontre des deux entreprises.

"C'est comme si Sesame Street s'associait à Philip Morris pour apprendre aux enfants à fumer des cigarettes en toute sécurité", a déclaré Rose Bronstein, dont le fils de 15 ans s'est suicidé après avoir été victime de harcèlement en ligne. "En quoi est-ce différent?"

Les plateformes de Meta et Google génèrent des milliards de dollars de recettes publicitaires provenant d’entreprises qui ciblent les mineurs. Selon les détracteurs, cette incitation économique empêche les entreprises de proposer des conseils impartiaux sur l’utilisation des écrans.

"Leur modèle économique repose sur un temps d’utilisation maximal des appareils", a déclaré Emily Boddy, co-responsable de U.S. Smartphone Free Childhood, un groupe de parents qui milite contre l’utilisation des téléphones à l’école. "Leurs conseils ne peuvent pas être neutres, et nous constatons qu’ils ne le sont pas."

Les entreprises, qu’il s’agisse des fabricants de sodas ou de l’industrie du tabac, font depuis longtemps des dons à des "institutions de confiance" pour améliorer leur réputation, a déclaré Nora Kenworthy, chercheuse en santé publique à l’université de Washington Bothell.

"Il s’agit clairement d’une stratégie de gestion de la réputation", a déclaré Mme Kenworthy.

DES PARTENARIATS QUI S'ÉTENDENT À PLUSIEURS MARQUES

Reuters a examiné des milliers de pages de documents d'entreprise rendus publics à la suite de poursuites judiciaires, ainsi que des vidéos éducatives et des cours sponsorisés par ces entreprises. Ces documents révèlent que la stratégie de Meta consistant à s'associer à des groupes externes pour promouvoir des messages positifs sur la technologie a débuté il y a plusieurs années, alors que les critiques à l'encontre des applications commençaient à se multiplier. Dans un projet de document datant de 2018 , des chercheurs internes spécialisés dans l’expérience utilisateur ont réfléchi à la manière de répondre aux accusations selon lesquelles les entreprises de réseaux sociaux "concevaient des produits addictifs pouvant nuire au bien-être". Les chercheurs ont proposé de demander à des experts externes d’identifier les fonctionnalités de Facebook susceptibles d’avoir un effet négatif sur les utilisateurs à long terme.

Parmi leurs idées, ils ont écrit: "Former une alliance dans laquelle un tiers pourrait garantir la rigueur et la pertinence de notre approche pour contrer les allégations d'addiction." Dans une déclaration à Reuters, Meta a indiqué ne pas avoir donné suite à cette idée. Les entreprises ont toutefois noué des partenariats avec de nombreuses marques.Google a parrainé Sesame Street, Highlights et les Girl Scouts. Meta a également parrainé les Girl Scouts. Certains des supports promus par Meta et Google comprennent effectivement des consignes de sécurité numérique, ont indiqué des chercheurs spécialisés dans les médias pour enfants, notamment des rappels sur la nécessité de définir des mots de passe forts et d’éviter les arnaques.

Les entreprises ont refusé de dévoiler les montants versés à ces organisations. Mais dans une déclaration de 2024, Google s’est engagé à consacrer au moins 20 millions de dollars au soutien de groupes promouvant le "bien-être numérique", notamment Highlights Magazine et Sesame Workshop.

"Nous accordons la priorité au bien-être de nos plus jeunes utilisateurs en mettant en place des mesures de protection de pointe et en laissant les familles en charge de leurs expériences numériques — toute suggestion contraire est tout simplement fausse", a déclaré un porte-parole de Google à Reuters. Sesame Workshop a déclaré que Google n'avait aucun contrôle sur ses supports pédagogiques consacrés au bien-être numérique, ajoutant dans un communiqué que les dirigeants de Google avaient donné des conseils "avant le début de l'élaboration du contenu". Des chercheurs en développement de l'enfant, des parents et des éducateurs ont eux-mêmes donné leur avis sur ces supports, a précisé Sesame.

Meta a déclaré dans un communiqué avoir joué un rôle limité dans la conception des supports destinés aux Girl Scouts, et s’est dite fière de son travail avec des experts en sécurité en ligne.

"Nous ne nous contentons pas de financer ces experts", a déclaré Stephanie Otway, porte-parole de Meta. "Nous les écoutons et apprenons d’eux."

Highlights Magazine a refusé de répondre à des questions spécifiques concernant son partenariat avec Google. Melanie Bay, porte-parole , a déclaré que le magazine concevait des produits pour aider les enfants à "faire des choix réfléchis".

DES BADGES DE MÉRITE POUR L'UTILISATION DES TECHNOLOGIES

Le programme de sécurité numérique des Girl Scouts, parrainé par Instagram (Meta), exige que les filles suivent des cours adaptés à leur âge pour obtenir un badge de "leadership numérique". Une partie du programme destinée aux éclaireuses d’âge collégien enseigne aux filles à suivre leur temps d’écran. Les filles sont ensuite mises au défi de "créer du contenu numérique pour soutenir un sujet" qui leur tient à cœur.

L'année dernière, Google a commencé à parrainer son propre insigne pour les Girl Scouts, appelé "Be Internet Awesome Fun Patch", lié au programme d'éducation numérique de l'entreprise. Les filles apprennent à se montrer bienveillantes en ligne, à utiliser des mots de passe forts et à préserver la confidentialité de leurs informations personnelles. L'insigne, disponible sur le site web des Girl Scouts, arbore son logo ainsi que celui de Google.

"Cela revient presque à les inciter à vouloir rejoindre les réseaux sociaux dès qu’elles atteignent l’âge minimum requis", a déclaré Brendesha Tynes, chercheuse spécialisée dans les médias pour enfants à l’Université de Californie du Sud.

Les Girl Scouts n'ont pas répondu à nos multiples demandes de commentaires.

SACS DE COUCHAGE POUR SMARTPHONES

Google a également versé au moins 5 millions de dollars au magazine Highlights. Un numéro spécial de 2024 sponsorisé par Google comprend des instructions pour fabriquer un "sac de couchage" destiné à ranger les appareils pendant la nuit. "Avant de vous coucher, mettez votre appareil au lit", indique le magazine.

Cette activité donne l’impression qu’il est normal pour les lecteurs de Highlights – âgés de 6 à 12 ans – d’avoir un smartphone à cet âge, ont déclaré à Reuters sept parents militant pour des restrictions technologiques après avoir parcouru le magazine.

Google a fourni 250 000 exemplaires supplémentaires de l'édition spéciale de Highlights à des organisations telles que Save the Children et Reading is Fundamental.

Dans un communiqué, un porte-parole de Google a déclaré que le programme de sécurité sur Internet de l’entreprise était "accrédité et réputé", ajoutant que Google avait collaboré avec des organisations spécialisées dans la sécurité pour le concevoir. L’une de ces organisations est le Family Online Safety Institute, une association à but non lucratif qui tire la majeure partie de ses revenus d’entreprises technologiques, dont Google. Meta n’en est pas membre.

L'institut a déclaré dans un communiqué avoir examiné le programme avant son lancement.

QUELQUES CONSÉQUENCES ABORDÉES

Les leçons parrainées par Google et Meta abordaient certains des effets des applications sur les enfants, ont déclaré à Reuters quatre chercheurs spécialisés dans les médias pour enfants et des pédiatres.

Le programme scolaire des Girl Scouts, parrainé par Meta et destiné aux collégiens, aborde la manière dont les entreprises exploitent les données des utilisateurs pour vendre des produits ou "vous influencer en ligne". Une fiche pédagogique de Scholastic, parrainée par Google, demande aux enfants de s'entraîner à réagir s'ils reçoivent un message contextuel indiquant: "Vous avez gagné un smartphone gratuit! Cliquez ici pour l'obtenir!" Ce contenu est important pour les enfants et les familles, a déclaré Tiffany Munzer, auteure principale des lignes directrices 2026 de l'Académie américaine de pédiatrie sur les médias numériques, même si elle a ajouté que les entreprises devaient encore supprimer certaines fonctionnalités, telles que les recommandations algorithmiques, qui empêchent les enfants de poser leur appareil.

"Nous pouvons toujours demander une meilleure conception du produit lui-même", a déclaré Mme Munzer, en référence aux applications numériques.