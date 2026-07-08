Les géants de la tech se joignent à la fête du pétrole du Calgary Stampede, alors que le Canada cherche à attirer des centres de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'Alberta vise à attirer 100 milliards de dollars canadiens d'investissements dans les centres de données

* Google est plus présent que jamais au Calgary Stampede cette année

* Meta annonce la construction d'un centre de données de 13 milliards de dollars canadiens en Alberta

(Ajout de l'annonce de Meta au paragraphe 7) par Amanda Stephenson

Les géants de la tech ont rejoint la fête du Calgary Stampede, signe d’un intérêt croissant des hyperscalers américains pour le Canada, alors que la province de l’Alberta cherche à attirer le développement de centres de données.

Les entreprises pétrolières et gazières occupent généralement le devant de la scène lors de ce rendez-vous annuel du secteur de l’énergie, qui coïncide avec le célèbre rodéo de la ville. Mais cette année, les géants américains de la technologie ont également une présence notable, selon des sources présentes aux festivités.

Google, filiale d’Alphabet, GOOGL.O a été la plus visible, en tant que co-sponsor du Stampede pour la deuxième année consécutive. L’entreprise a organisé dimanche une soirée privée au Corona Skydeck, une terrasse exclusive sur le toit surplombant le site du rodéo du Stampede, pouvant accueillir jusqu’à 300 invités.

Selon une source de Reuters, des responsables politiques fédéraux et provinciaux ainsi que des fonctionnaires figuraient parmi les invités de cette soirée.

Une porte-parole de Google a confirmé que l’entreprise avait cette année une présence sans précédent au Calgary Stampede.

Deux sources ont indiqué que d’autres entreprises technologiques, notamment Meta META.O et Amazon AMZN.O , ont également participé à des événements et à des réunions dans le cadre du Stampede. Aucune de ces deux entreprises n’a répondu à une demande de commentaire.

Meta a annoncé mercredi qu’elle allait construire un immense centre de données dans le centre de l’Alberta, le premier de l’entreprise au Canada, alors qu’elle déploie rapidement des capacités informatiques pour soutenir l’essor mondial de l’IA. Ce centre de données d’une puissance de 1 gigawatt sera situé dans le comté de Sturgeon et représente un investissement total de 13 milliards de dollars canadiens, soit 9,17 milliards de dollars, a précisé Meta.

L’Alberta souhaite attirer 100 milliards de dollars canadiens d’investissements dans des centres de données , en mettant en avant son approvisionnement en gaz naturel à la fois bon marché et abondant. Une énergie abordable, combinée au climat froid de la province, pourrait en faire une destination attractive pour les hyperscalers américains confrontés à des contraintes énergétiques et à une opposition croissante de la population dans leur propre pays.

Nate Glubish, ministre provincial chargé des technologies, a précédemment déclaré à Reuters que l’Alberta était en pourparlers avec plusieurs entreprises technologiques à la recherche de territoires où elles pourraient se raccorder rapidement au réseau électrique.

L’Alberta offre également aux promoteurs la possibilité de construire leurs propres sources d’énergie afin d’éviter les limites de capacité électrique.

Bien que la province ne dispose pas encore de centres de données dits “hyperscale” (nécessitant 50 mégawatts ou plus d’électricité), près d’une centaine ont été proposés et au moins un centre de grande envergure devrait être construit.