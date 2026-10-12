Les géants de la mémoire chutent face aux progrès technologiques du chinois CXMT

Les fabricants de mémoires sont sous pression lundi après l'annonce d'une avancée technologique du chinois ChangXin Memory Technologies (CXMT), susceptible de renforcer la concurrence sur un marché actuellement dominé par trois acteurs. Samsung Electronics et SK Hynix ont respectivement chuté de 4,4% et 4,5% à Séoul, tandis que l'américain Micron recule d'environ 4% à Wall Street.

CXMT affirme avoir réalisé des progrès importants dans le développement d'une nouvelle architecture de mémoire DRAM baptisée "4F²", sur laquelle travaillent également Samsung et SK Hynix. Cette technologie permettrait de réduire d'un tiers la surface occupée par chaque cellule mémoire par rapport à l'architecture actuelle 6F², augmentant potentiellement la densité de stockage de 30 à 50% à surface équivalente. Le fabricant chinois s'appuie notamment sur une nouvelle architecture de transistors verticaux permettant de limiter les pertes d'électricité, et prévoit de lancer des modules "DDR5 RDIMM" destinés aux serveurs d'ici la fin de l'année.

Cette annonce intervient alors que les trois leaders mondiaux bénéficient d'une forte hausse des prix des mémoires, alimentée notamment par l'explosion des besoins des centres de données d'intelligence artificielle. Les progrès de CXMT pourraient ainsi favoriser l'arrivée de capacités chinoises plus compétitives et accentuer, à terme, la pression sur les prix. Le fabricant chinois gagne d'ailleurs déjà du terrain, avec une part du marché mondial de la DRAM passée de 7,6% à 9,5% entre le premier et le deuxième trimestre, selon TrendForce.

La portée immédiate de cette avancée reste néanmoins incertaine, puisque les premiers produits pourraient n'intégrer que partiellement cette architecture, tandis que CXMT doit encore démontrer sa capacité à produire en volumes importants et à satisfaire les exigences de fiabilité des serveurs. Samsung, qui a également présenté un prototype 4F², n'a pour sa part communiqué aucun calendrier ferme pour son industrialisation.