Les géants de l'industrie pétrolière se tournent vers l'infrastructure d'IA en plein essor alors que la demande de forage diminue

Les géants des services pétroliers SLB

SLB.N , Halliburton HAL.N et Baker Hughes BKR.O se tournent vers les centres de données et les travaux d'infrastructure liés à l'intelligence artificielle pour stimuler leur prochaine phase de croissance, alors qu'ils font face au ralentissement de la demande de forage et à l'inactivité des appareils de forage en Amérique du Nord.

Les producteurs de pétrole américains ont réduit leurs budgets d'exploration alors que les prix oscillent autour de 60 dollars le baril, sous la pression de la production croissante de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et de ses alliés, tandis que la demande d'énergie a explosé en raison de l'augmentation des charges de travail liées à l'intelligence artificielle.

Les principaux entrepreneurs pétroliers du monde ont maintenant sauté dans le train de la fourniture d'équipements énergétiques, de turbines et de solutions de données pour répondre à l'appétit croissant pour l'informatique et l'électricité.

"Il s'agit de pistes de croissance évidentes, étant donné les besoins en énergie, en particulier la production d'énergie distribuée", a déclaré James West, analyste chez Melius Research.

"Les investisseurs réclament une exposition à la production d'électricité... ces mouvements entraînent une hausse des valorisations."

UN DÉMARRAGE RAPIDE

Baker Hughes enregistre une forte croissance dans son segment Industrial & Energy Technology, qui comprend les turbines à gaz NovaLT, les systèmes de réseau et les plates-formes numériques.

L'unité a enregistré plus de 4 milliards de dollars de nouvelles commandes au troisième trimestre, portant le carnet de commandes à un niveau record de 32 milliards de dollars.

Ses turbines sont déployées dans des centres de données à grande échelle, tandis que sa plateforme Cordant Asset Health aide à contrôler le temps de fonctionnement et l'efficacité.

"Baker Hughes a déjà réservé 1,2 gigawatt de solutions pour les centres de données cette année", a déclaré l'analyste West.

Halliburton s'appuie sur son partenariat avec le fournisseur texan de génération de gaz VoltaGrid, qui a récemment annoncé un déploiement de 2,3 gigawatts pour soutenir les centres de données d'IA de nouvelle génération d'Oracle ORCL.N .

"La demande d'énergie et d'IA est comme je ne l'ai jamais vue", a déclaré le directeur général Jeff Miller.

"Il s'agit d'une opportunité de croissance à long terme pour VoltaGrid et Halliburton"

La société co-investira dans des projets internationaux, en commençant par le Moyen-Orient, en combinant sa portée avec l'expertise de VoltaGrid en matière d'énergie distribuée.

SLB a lancé une division numérique autonome, qui est désormais son activité à la croissance la plus rapide. L'unité se concentre sur les logiciels axés sur le cloud et l'IA, les outils d'automatisation pour les opérations à distance, les services de données sismiques et le conseil numérique pour aider les clients à se moderniser et à migrer vers le cloud.

SLB a fait état d'une croissance de 11 % des revenus numériques en glissement trimestriel pour le trimestre clos le 30 septembre, les revenus récurrents annuels atteignant 926 millions de dollars.

La société propose également des solutions d'infrastructure de centre de données.

L'unité aide ses clients à construire une infrastructure numérique plus rapide et plus résiliente en offrant des systèmes modulaires d'alimentation, de refroidissement et de services publics qui augmentent la capacité de l'IA et du cloud tout en réduisant les risques et les coûts de construction.

"Nous avons connu une forte croissance dans notre activité de solutions pour centres de données, étendant notre portée auprès des hyperscalers à un nouveau marché pour SLB", a déclaré le directeur général Olivier Le Peuch.