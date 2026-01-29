Les géants bancaires américains verseront une contribution équivalente à celle du gouvernement pour les comptes de Trump

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du mémo de Wells Fargo au paragraphe 1 et des détails de l'événement de lancement des comptes Trump au paragraphe 4) par Manya Saini et Lananh Nguyen

Bank of America BAC.N et Wells Fargo

WFC.N égaleront la contribution initiale de 1 000 dollars du gouvernement américain aux comptes Trump proposés aux familles des employés éligibles, selon des mémos internes consultés par Reuters mercredi.

Le compte Trump, créé dans le cadre de la loi One Big Beautiful Bill du président Donald Trump et qui devrait être mis en place le 4 juillet, verra le Trésor américain déposer 1 000 dollars de capital de départ sur des comptes d'investissement pour tous les enfants nés entre 2025 et 2028 avec un numéro de sécurité sociale valide.

L'entreprise rivale JPMorgan Chase JPM.N a également déclaré qu'elle verserait une contribution unique de 1 000 dollars aux enfants des employés américains éligibles.

Mercredi, M. Trump a exhorté les entreprises américaines à contribuer aux comptes familiaux de leurs employés. Le président et son parti républicain ont cherché à répondre aux préoccupations des électeurs en matière d'accessibilité financière avant les élections de mi-mandat de novembre.

Les comptes ont été présentés par leurs partisans comme un outil de constitution de patrimoine à long terme permettant aux enfants d'épargner dès leur plus jeune âge.

Les partisans de ces comptes affirment que le fait de commencer à investir dès la naissance peut améliorer la mobilité économique et donner aux futurs travailleurs une meilleure chance de gravir les échelons de l'économie.

BofA permettra aux employés éligibles de verser des contributions avant impôt sur ces comptes par le biais de retenues salariales, a indiqué la société dans son mémo.

Le programme gouvernemental limite ces contributions à 5 000 dollars par an, et la part de l'employeur devrait être limitée à 2 500 dollars par an.

Au début du mois, BofA, la deuxième plus grande banque américaine, a déclaré qu'il accorderait environ 1 milliard de dollars en actions à tous les employés, à l'exception des cadres supérieurs, après avoir terminé une année solide marquée par une augmentation des bénéfices.

Cette année, JPMorgan a également accordé à une prime spéciale de 1 000 dollars aux employés éligibles dans le monde entier, dont la rémunération annuelle totale en espèces est inférieure à 80 000 dollars.

Le secteur bancaire s'attend à une nouvelle année faste, les revenus de la banque d'investissement devant bénéficier d'une reprise des transactions et des introductions en bourse, tandis que les revenus d'intérêts devraient bénéficier d'une reprise de la demande de prêts.