 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les géants bancaires américains verseront une contribution équivalente à celle du gouvernement pour les comptes de Trump
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 05:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du mémo de Wells Fargo au paragraphe 1 et des détails de l'événement de lancement des comptes Trump au paragraphe 4) par Manya Saini et Lananh Nguyen

Bank of America BAC.N et Wells Fargo

WFC.N égaleront la contribution initiale de 1 000 dollars du gouvernement américain aux comptes Trump proposés aux familles des employés éligibles, selon des mémos internes consultés par Reuters mercredi.

Le compte Trump, créé dans le cadre de la loi One Big Beautiful Bill du président Donald Trump et qui devrait être mis en place le 4 juillet, verra le Trésor américain déposer 1 000 dollars de capital de départ sur des comptes d'investissement pour tous les enfants nés entre 2025 et 2028 avec un numéro de sécurité sociale valide.

L'entreprise rivale JPMorgan Chase JPM.N a également déclaré qu'elle verserait une contribution unique de 1 000 dollars aux enfants des employés américains éligibles.

Mercredi, M. Trump a exhorté les entreprises américaines à contribuer aux comptes familiaux de leurs employés. Le président et son parti républicain ont cherché à répondre aux préoccupations des électeurs en matière d'accessibilité financière avant les élections de mi-mandat de novembre.

Les comptes ont été présentés par leurs partisans comme un outil de constitution de patrimoine à long terme permettant aux enfants d'épargner dès leur plus jeune âge.

Les partisans de ces comptes affirment que le fait de commencer à investir dès la naissance peut améliorer la mobilité économique et donner aux futurs travailleurs une meilleure chance de gravir les échelons de l'économie.

BofA permettra aux employés éligibles de verser des contributions avant impôt sur ces comptes par le biais de retenues salariales, a indiqué la société dans son mémo.

Le programme gouvernemental limite ces contributions à 5 000 dollars par an, et la part de l'employeur devrait être limitée à 2 500 dollars par an.

Au début du mois, BofA, la deuxième plus grande banque américaine, a déclaré qu'il accorderait environ 1 milliard de dollars en actions à tous les employés, à l'exception des cadres supérieurs, après avoir terminé une année solide marquée par une augmentation des bénéfices.

Cette année, JPMorgan a également accordé à une prime spéciale de 1 000 dollars aux employés éligibles dans le monde entier, dont la rémunération annuelle totale en espèces est inférieure à 80 000 dollars.

Le secteur bancaire s'attend à une nouvelle année faste, les revenus de la banque d'investissement devant bénéficier d'une reprise des transactions et des introductions en bourse, tandis que les revenus d'intérêts devraient bénéficier d'une reprise de la demande de prêts.

Valeurs associées

BANK OF AMERICA
51,790 USD NYSE -0,70%
JPMORGAN CHASE
300,740 USD NYSE +0,12%
WELLS FARGO
88,030 USD NYSE -0,77%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 29.01.2026 06:39 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe : * EXAIL ... Lire la suite

  • Des passagers arrivent à l'aéroport international Diori Hamani de Niamey, au Niger, le 22 septembre 2023 ( AFP / - )
    Niger: retour au calme après des tirs nourris autour de l'aéroport de Niamey
    information fournie par AFP 29.01.2026 05:46 

    Des tirs nourris et de fortes détonations ont été entendus dans la nuit de mercredi à jeudi dans la zone de l’aéroport international de Niamey, au Niger, avant un retour au calme, ont rapporté des riverains. Le Niger, pays ciblé par des violences jihadistes récurrentes, ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 28/01/2026
    Top 5 IA du 28/01/2026
    information fournie par Libertify 29.01.2026 05:00 

    Au programme ce matin : Airbus , Capgemini , Intel, LVMH , SES. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des ... Lire la suite

  • L'ex-PDG du groupe Casino Jean-Charles Naouri au palais de justice de Paris, le 1er octobre 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )
    Manipulation de cours et corruption: décision jeudi pour l'ex-PDG de Casino Jean-Charles Naouri
    information fournie par AFP 29.01.2026 04:50 

    L'ex-PDG de Casino Jean-Charles Naouri doit connaître jeudi son sort judiciaire, poursuivi pour corruption et manipulation de cours, tout comme la société de grande distribution, trois anciens cadres et le patron de presse Nicolas Miguet. Le tribunal correctionnel ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank