Les gateways Wirnet et la solution Wanesy Management Center

de Kerlink choisis pour couvrir le département du Finistère

Le projet Smart Connect Finistère, plus gros déploiement départemental, connecte à l'IoT

2 000 bâtiments publics, 400 000 compteurs électriques et 72 000 éclairages publics

Thorigné-Fouillard, France - 27 mai 2021, 18h00 - Kerlink (AKLK - FR0013156007),

spécialiste des solutions dédiées à l'Internet des objets (IoT), annonce la

fourniture de plus de 400 gateways IoT Wirnet(TM) ainsi que celle de son Wanesy(TM)

Management Center pour le plus grand déploiement de réseau LoRaWAN®

connu couvrant un seul département, celui du Finistère.