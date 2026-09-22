 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les gains des ETF démocrates dépassent ceux du fonds MAGA à l'approche des élections de mi-mandat
information fournie par Reuters 22/09/2026 à 20:24
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualités)

22 septembre - ** L'ETF « Democratic Large Cap Core »

DEMZ.O prend l'avantage sur l'ETF « Truth Social America First » MAGA.P à l'approche des élections de mi-mandat américaines du 3 novembre

** Le DEMZ a progressé de 13,6% depuis le début de l'année, contre une hausse de 7,2% pour le MAGA sur la même période

** Les ETF DEMZ et MAGA sont composés de sociétés dont les contributions politiques soutiennent respectivement les causes et les candidats des partis démocrate et républicain, selon leurs sites internet

** L’ETF DEMZ n’inclut pas d’entreprises du secteur des énergies fossiles

** Il est géré par Reflection Asset Management; parmi ses principales positions figurent les membres des « Magnificent Seven »: Microsoft MSFT.O , Nvidia NVDA.O , Apple AAPL.O , ainsi que le fabricant d’équipements de distribution Nordson

NDSN.O — données compilées par LSEG

** Le fonds MAGA est géré par Point Bridge Capital, racheté fin juillet par Yorkville America Equities et Truth Social — la plateforme de réseaux sociaux du président Donald Trump

** Les principales positions de MAGA sont SpaceX SPCX.O et Tesla TSLA.O , dirigées par Elon Musk, le laboratoire pharmaceutique Insmed INSM.O et la plateforme de trading Robinhood Markets HOOD.O

** La cote de popularité de Trump a chuté à 32%, son plus bas niveau depuis le début de sa carrière, selon un sondage Reuters/Ipsos publié lundi, alors que la guerre en Iran maintient les prix du pétrole à un niveau élevé, mettant l’inflation et les taux d’intérêt sous les feux de l’actualité

USA 2024
Véhicules électriques

Valeurs associées

APPLE
339,7500 USD NASDAQ +0,23%
INSMED
120,8200 USD NASDAQ -0,15%
MICROSOFT
498,0000 USD NASDAQ -0,72%
NORDSON
319,6700 USD NASDAQ +1,69%
NVIDIA
228,8700 USD NASDAQ +0,66%
ROBINHOOD MARKETS
124,2500 USD NASDAQ +0,77%
SPACEX
154,7200 USD NASDAQ +1,89%
TESLA
378,9000 USD NASDAQ +0,96%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président américain Donald Trump au siège des Nations unies, à New York, le 22 septembre 2026 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )
    Trump menace l'Iran devant l'ONU puis annonce une reprise du dialogue
    information fournie par AFP 23.09.2026 09:34 

    Donald Trump a annoncé mardi que le dialogue avec Téhéran avait repris, pour mettre fin à un conflit qui le plombe politiquement, quelques minutes après avoir menacé à la tribune de l'ONU d'anéantir l'Iran. Selon la télévision d'Etat iranienne Irib, Téhéran a communiqué ... Lire la suite

  • Le porte-conteneurs turc endommagé Lider Bordo Mavi, à quai au port de Trabzon après avoir été attaqué près du port russe de Touapsé, le 15 septembre 2026, en Turquie ( AFP / Yasin AKGUL )
    En mer Noire, la terreur des drones pour les marins turcs
    information fournie par AFP 23.09.2026 09:28 

    Ils venaient de terminer leur petit-déjeuner lorsqu'une énorme déflagration a poussé l'équipage sur le pont principal du navire commercial. C'est là que la deuxième frappe a eu lieu, au large de la Crimée, le 5 juin. "Il y avait du feu et de la fumée, l'explosion ... Lire la suite

  • RAMSAY GENERALE : Sous les résistances, une consolidation est probable
    RAMSAY GENERALE : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 23.09.2026 09:23 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • Entrée du siège de l'opérateur boursier Euronext, dans le quartier d'affaires de La Défense aux portes de Paris. Photo prise le 25 août 2015 ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes ouvrent dans le vert
    information fournie par AFP 23.09.2026 09:15 

    Les Bourses européennes ont ouvert en hausse mercredi, soutenues par le recul des prix de l'énergie, le pétrole Brent évoluant sous le seuil symbolique de 100 dollars le baril. Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris prenait 0,43%, Francfort 0,21%, Londres ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
99,21 +0,67%
HAFFNER ENERGY
0,655 +2,83%
CAC 40
8 182,07 +0,33%
2CRSI
29,88 +1,77%
SOITEC
152,3 +0,16%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank