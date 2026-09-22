Les gains des ETF démocrates dépassent ceux du fonds MAGA à l'approche des élections de mi-mandat

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(Actualités)

22 septembre - ** L'ETF « Democratic Large Cap Core »

DEMZ.O prend l'avantage sur l'ETF « Truth Social America First » MAGA.P à l'approche des élections de mi-mandat américaines du 3 novembre

** Le DEMZ a progressé de 13,6% depuis le début de l'année, contre une hausse de 7,2% pour le MAGA sur la même période

** Les ETF DEMZ et MAGA sont composés de sociétés dont les contributions politiques soutiennent respectivement les causes et les candidats des partis démocrate et républicain, selon leurs sites internet

** L’ETF DEMZ n’inclut pas d’entreprises du secteur des énergies fossiles

** Il est géré par Reflection Asset Management; parmi ses principales positions figurent les membres des « Magnificent Seven »: Microsoft MSFT.O , Nvidia NVDA.O , Apple AAPL.O , ainsi que le fabricant d’équipements de distribution Nordson

NDSN.O — données compilées par LSEG

** Le fonds MAGA est géré par Point Bridge Capital, racheté fin juillet par Yorkville America Equities et Truth Social — la plateforme de réseaux sociaux du président Donald Trump

** Les principales positions de MAGA sont SpaceX SPCX.O et Tesla TSLA.O , dirigées par Elon Musk, le laboratoire pharmaceutique Insmed INSM.O et la plateforme de trading Robinhood Markets HOOD.O

** La cote de popularité de Trump a chuté à 32%, son plus bas niveau depuis le début de sa carrière, selon un sondage Reuters/Ipsos publié lundi, alors que la guerre en Iran maintient les prix du pétrole à un niveau élevé, mettant l’inflation et les taux d’intérêt sous les feux de l’actualité