Les frappes entre les États-Unis et l'Iran provoquent un chaos dans les transports, les compagnies aériennes annulant des vols

* Les principaux centres du Moyen-Orient, dont Dubaï et Doha, ferment leurs aéroports

* Des équipages, des avions et des passagers perturbés dans le monde entier

* L'aéroport de Dubaï, le plus fréquenté au monde, est endommagé par l'attaque iranienne

* L'autorité européenne de régulation de l'aviation déconseille de survoler le Moyen-Orient en raison d'opérations militaires

Les principaux aéroports du Moyen-Orient, dont Dubaï, la plaque tournante internationale la plus fréquentée au monde, ont été fermés samedi après les frappes américaines et israéliennes sur l'Iran et les représailles des missiles iraniens qui se sont répercutées dans la région, provoquant l'une des plus graves perturbations de l'aviation mondiale depuis des années. L'aéroport international de Dubaï, qui accueille plus de 1 000 vols par jour, a subi des dommages lors d'une attaque iranienne de représailles menée pendant la nuit sur des sites situés dans les États arabes du Golfe, tandis que les aéroports internationaux d'Abou Dhabi et du Koweït ont également été touchés. Les principaux points d'accès régionaux, notamment Dubaï, Doha et Abou Dhabi, ont été fermés, les pays du Moyen-Orient ayant fermé leur espace aérien à la suite des frappes et des représailles de l'Iran. Les cartes de vol montrent que le ciel au-dessus de l'Iran, de l'Irak, du Koweït, d'Israël et de Bahreïn est pratiquement vide, tandis que les compagnies aériennes d'Europe et du Moyen-Orient ont annoncé des annulations massives .

Dubaï et sa voisine Doha se situent au carrefour du transport aérien est-ouest, canalisant le trafic long-courrier entre l'Europe et l'Asie grâce à un réseau de vols de correspondance étroitement programmé. Toute fermeture prolongée de ces aéroports se répercute bien au-delà de la région, obligeant les compagnies aériennes du monde entier à réorienter ou à annuler leurs services.

"Aujourd'hui, l'ampleur de ces plates-formes est tout simplement énorme. Des centaines de milliers de personnes sont bloquées dans des endroits inappropriés du monde, sans aucune certitude quant à la date à laquelle elles pourront se déplacer", a déclaré John Strickland, analyste de l'aviation basé au Royaume-Uni.

"Le problème se pose à de nombreux niveaux. Il y a la question immédiate de ce qui se passe aujourd'hui et l'effet de ricochet de la durée de cette situation", a ajouté John Strickland, notant que les grandes compagnies aériennes du Golfe, comme Emirates et Qatar Airways, sont également parmi les plus grands opérateurs de fret au monde.

Les aéroports de Dubaï ont suspendu tous les vols à Dubai International et à Al Maktoum International jusqu'à nouvel ordre, et ont demandé aux passagers de ne pas voyager.

L'ESPACE AÉRIEN POURRAIT ÊTRE FERMÉ PENDANT "UN CERTAIN TEMPS Samedi, les États-Unis et Israël ont lancé leur attaque la plus ambitieuse contre l'Iran depuis des décennies , tuant le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, et incitant l'Iran à riposter par des attaques de missiles et de drones, ce qui augmente considérablement le risque d'un conflit plus large au Moyen-Orient.

"Les passagers et les compagnies aériennes doivent s'attendre à ce que l'espace aérien soit fermé pendant un certain temps", a déclaré Eric Schouten, directeur de la société de conseil en sécurité aérienne Dyami.

Les compagnies aériennes ont annulé samedi environ la moitié de leurs vols vers le Qatar et Israël et environ 28 % de leurs vols vers le Koweït, après que les États-Unis et Israël ont lancé des frappes sur l'Iran, selon les données préliminaires du Cirium. Au total, environ 24 % des vols à destination du Moyen-Orient ont été annulés.

La région est devenue plus importante pour l'aviation mondiale depuis que la guerre entre la Russie et l'Ukraine a contraint les compagnies aériennes à éviter l'espace aérien des deux pays.

Les zones de conflit augmentent les risques opérationnels, suscitant des craintes d'abattage accidentel et d'allongement des itinéraires, ce qui accroît les coûts de carburant.

PASSAGERS BLOQUÉS EN EUROPE

Des étudiants voyageant de Paris à Dubaï ont déclaré que leur voyage universitaire avait été abandonné. "Nous avons encore des étudiants qui sont partis plus tôt et qui sont coincés à Dubaï. Nous ne savons pas quand ils pourront revenir", a déclaré Benjamin Gnatek.

À l'aéroport Charles de Gaulle, Roman Simon, un voyageur à destination de la Thaïlande, a déclaré que son vol de continuation via Doha avait été annulé. "Maintenant, nous essayons de trouver une solution pour continuer notre voyage vers la Thaïlande", a-t-il déclaré à Reuters.

À l'aéroport international Hamad de Doha, les portes d'embarquement étaient presque vides alors que les passagers bloqués faisaient la queue pour trouver un hôtel, a déclaré un témoin à Reuters. Les pays de la région ayant fermé leur espace aérien, les avions ont été contraints de se dérouter vers Larnaca, Djeddah, Le Caire et Riyad. Flightradar24 a brièvement cessé de fonctionner en raison d'une forte demande.

L'EASA, l'autorité de régulation de l'aviation de l'Union européenne, a recommandé samedi à ses compagnies aériennes de rester à l'écart de l'espace aérien affecté par l'intervention militaire en cours.