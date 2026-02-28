 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les frappes américaines sur l'Iran provoquent un chaos dans les transports, les compagnies aériennes annulant des vols
information fournie par Reuters 28/02/2026 à 19:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La fermeture de l'espace aérien affecte les liaisons entre l'Europe et l'Asie

* L'aéroport de Dubaï, le plus fréquenté au monde, suspend ses vols

* Lufthansa, Wizz Air et d'autres compagnies interrompent leurs vols vers les régions touchées

* L'autorité européenne de régulation de l'aviation déconseille le survol du Moyen-Orient en raison d'opérations militaires

* Des équipages, des avions et des passagers bloqués dans le monde entier, selon une source des compagnies aériennes du Golfe

(Détail des passagers bloqués aux paragraphes 5 et 6) par Federico Maccioni et Joanna Plucinska

Les compagnies aériennes ont suspendu les vols dans tout le Moyen-Orient samedi, y compris au départ et à destination de Dubaï, la plaque tournante la plus fréquentée au monde, après que les États-Unis et Israël ont lancé des frappes sur l'Iran.

Les cartes de vol ont montré que l'espace aérien au-dessus de l'Iran, de l'Irak, du Koweït, d'Israël et de Bahreïn était pratiquement vide après le début des frappes, et l'Iran a riposté en lançant des missiles. Des explosions ont été signalées au Qatar, où se trouve la plus grande base militaire américaine de la région ( ), ainsi qu'à Abou Dhabi et Dubaï, deux centres de transit est-ouest essentiels.

"Les équipages, les avions et les passagers sont bloqués dans le monde entier. C'est un véritable cauchemar logistique", a déclaré une source des compagnies aériennes du Golfe.

Dubai Airports a suspendu tous les vols à Dubai International et à Al Maktoum International jusqu'à nouvel ordre, demandant aux passagers de ne pas voyager. Emirates et flydubai ont temporairement arrêté leurs opérations, tandis qu'Etihad a suspendu tous les départs d'Abu Dhabi jusqu'à 10 heures GMT dimanche.

PASSAGERS BLOQUÉS EN EUROPE

Des étudiants voyageant de Paris à Dubaï ont déclaré que leur voyage universitaire avait été abandonné. "Nous avons encore quelques étudiants qui sont partis plus tôt et qui sont coincés à Dubaï et nous ne savons pas quand ils pourront revenir", a déclaré Benjamin Gnatek.

À l'aéroport Charles de Gaulle, Roman Simon, un voyageur à destination de la Thaïlande, a déclaré que son vol de continuation via Doha avait été annulé. "Maintenant, nous essayons de trouver une solution pour continuer notre voyage vers la Thaïlande", a-t-il déclaré à Reuters.

À l'aéroport international Hamad de Doha, les portes d'embarquement étaient presque vides alors que les passagers bloqués faisaient la queue pour trouver un hôtel, a déclaré un témoin à Reuters.

Les pays de la région ayant fermé leur espace aérien, les avions ont été contraints de se dérouter vers Larnaca, Djeddah, Le Caire et Riyad. Flightradar24 est brièvement tombé en panne en raison d'une forte demande.

L'ESPACE AÉRIEN POURRAIT ÊTRE FERMÉ PENDANT "UN CERTAIN TEMPS"

Cette escalade a réduit les espoirs de progrès dans le conflit nucléaire qui oppose Téhéran à l'Occident et a ravivé le conflit après des semaines de renforcement de l'armée américaine. Les aéroports du Moyen-Orient, qui comptent parmi les centres de transit les plus fréquentés au monde, ont mis en garde contre des perturbations prolongées.

"Les passagers et les compagnies aériennes doivent s'attendre à ce que l'espace aérien soit fermé pendant un certain temps", a déclaré Eric Schouten, directeur de la société de conseil en sécurité aérienne Dyami.

Les compagnies aériennes ont annulé samedi environ la moitié de leurs vols vers le Qatar et Israël et environ 28 % de leurs vols vers le Koweït, après que les États-Unis et Israël ont lancé des frappes sur l'Iran, selon les données préliminaires de Cirium.

Ce chiffre est susceptible d'augmenter.

Au total, environ 24 % des vols à destination du Moyen-Orient ont été annulés.

La région est devenue plus importante pour l'aviation mondiale depuis que la guerre entre la Russie et l'Ukraine a contraint les compagnies aériennes à éviter l'espace aérien des deux pays.

Les zones de conflit augmentent les risques opérationnels, suscitant la crainte de tirs accidentels et allongeant les itinéraires, ce qui accroît les coûts de carburant.

BRITISH AIRWAYS, LUFTHANSA, CATHAY SUSPENDENT LEURS VOLS

L'AESA, l'autorité de régulation de l'aviation de l'Union européenne, a recommandé samedi à ses compagnies aériennes de rester à l'écart de l'espace aérien affecté par l'intervention militaire en cours.

British Airways, détenue par IAG ICAG.L , a déclaré qu'elle avait annulé ses vols vers Tel Aviv et Bahreïn jusqu'au 3 mars, ainsi que les vols de samedi vers Amman.

Le ministère russe des transports a déclaré samedi que les transporteurs aériens russes avaient suspendu leurs vols vers l'Iran et Israël.

La compagnie allemande Lufthansa LHAG.DE a déclaré qu'elle suspendait les vols à destination et en provenance de Dubaï samedi et dimanche et qu'elle interrompait les liaisons avec Tel Aviv, Beyrouth et Oman jusqu'au 7 mars.

Air France et Iberia ont également annulé leurs vols vers Tel Aviv et Beyrouth, tandis que Wizz Air a suspendu ses vols vers Israël, Dubaï, Abu Dhabi et Amman.

L'Inde a mis les transporteurs en état d'alerte, Air India et IndiGo ayant suspendu leurs services.

La compagnie hongkongaiseCathay Pacific Airways 0293.HK a suspendu ses opérations dans la région, affectant les vols passagers à destination et en provenance de Dubaï et de Riyad, ainsi que les services de fret transitant par l'aéroport Al Maktoum de Dubaï.

TRANSPORTEURS RÉGIONAUX AFFECTÉS

Qatar Airways et Kuwait Airways ont temporairement suspendu leurs vols, tandis que Turkish Airlines a également annulé des vols vers plusieurs destinations du Moyen-Orient.

L'autorité aéronautique du Koweït a déclaré qu'elle interrompait tous les vols vers l'Iran jusqu'à nouvel ordre, selon l'agence de presse de l'État, tandis qu'Oman Air a déclaré qu'elle avait suspendu tous les vols vers Bagdad en raison de l'évolution de la situation dans la région.

KLM, la branche néerlandaise d'Air France-KLM AIRF.PA , a avancé la suspension de son service Amsterdam-Tel Aviv, annulant le vol prévu pour samedi après les frappes en Iran, a déclaré un porte-parole.

La compagnie aérienne avait annoncé mercredi que les vols seraient interrompus à partir du dimanche 1er mars. Un seul vol à destination de Tel Aviv était prévu pour samedi.

Virgin Atlantic a indiqué qu'elle avait décidé d'éviter temporairement l'espace aérien irakien , ce qui a entraîné un réacheminement de ses vols.

Etats-Unis / Iran

Valeurs associées

AIR FRANCE - KLM
12,3000 EUR Euronext Paris -6,39%
CATHAY PAC AIRWA
1,520 EUR Tradegate +2,01%
DT LUFTHANSA
9,088 EUR XETRA -3,59%
INTL. CONS. AIR
4,4530 EUR Sibe +0,50%
WIZZ AIR
1 221,500 GBX LSE -8,57%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un panache de fumée s'élève au-dessus d'un secteur de Téhéran alors que les Etats-Unis et Israël ont lancé des frappes sur l'Iran, le 28 février 2026 ( AFP / ATTA KENARE )
    Frappes américaines et israéliennes sur l'Iran : principaux développements
    information fournie par AFP 28.02.2026 20:32 

    L'ayatollah Khamenei a t-il survécu à l'attaque samedi d'Israël et des Etats-Unis sur l'Iran? La question est posée alors que Téhéran riposte par des tirs de missiles contre Israël et les Etats du Golfe, plongeant la région dans le chaos. Voici les principaux développements ... Lire la suite

  • Un comptoir d'enregistrement de la compagnie Emirates à l'aéroport international de Gatwick, au sud de Londres, le 28 février 2026 ( AFP / Ben Stansall )
    Iran: annulations de vols en série vers le Moyen-Orient
    information fournie par AFP 28.02.2026 19:48 

    Les frappes lancées par les États-Unis et Israël contre l'Iran ont entraîné samedi l'annulation en cascade de nombreux vols à travers le monde vers le Moyen-Orient, frappant particulièrement les compagnies du Golfe, en raison de la fermeture de plusieurs espaces ... Lire la suite

  • Le président du Rassemblement National (RN), Jordan Bardella, observe les lieux lors de sa visite au Salon de l'Agriculture, à Paris, le 26 février 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )
    Municipales: depuis Perpignan, Bardella appelle la gauche "modérée" à "rompre" avec LFI
    information fournie par AFP 28.02.2026 19:42 

    Jordan Bardella a appelé samedi la gauche "modérée" à "rompre définitivement avec LFI", sonnant la charge, lors d'un meeting à Perpignan, contre le parti de Jean-Luc Mélenchon qui doit lui succéder dimanche dans la cité catalane pour une "riposte antifasciste", ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump ferle le poing à son arrivée à l'aéroport de Palm Beach, en Floride, le 27 février 2026 ( AFP / Mandel NGAN )
    Trump se déjuge et mise sur un changement de régime en Iran
    information fournie par AFP 28.02.2026 19:39 

    Donald Trump avait promis "son aide" au peuple iranien. En lançant une campagne militaire majeure aux côtés d'Israël contre l'Iran, le président américain a appelé samedi à un soulèvement populaire contre la République islamique, quitte à se départir de ses positions ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank