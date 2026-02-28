Les frappes américaines sur l'Iran provoquent un chaos dans les transports, les compagnies aériennes annulant des vols

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La fermeture de l'espace aérien affecte les liaisons entre l'Europe et l'Asie

* L'aéroport de Dubaï, le plus fréquenté au monde, suspend ses vols

* Lufthansa, Wizz Air et d'autres compagnies interrompent leurs vols vers les régions touchées

* L'autorité européenne de régulation de l'aviation déconseille le survol du Moyen-Orient en raison d'opérations militaires

* Des équipages, des avions et des passagers bloqués dans le monde entier, selon une source des compagnies aériennes du Golfe

(Détail des passagers bloqués aux paragraphes 5 et 6) par Federico Maccioni et Joanna Plucinska

Les compagnies aériennes ont suspendu les vols dans tout le Moyen-Orient samedi, y compris au départ et à destination de Dubaï, la plaque tournante la plus fréquentée au monde, après que les États-Unis et Israël ont lancé des frappes sur l'Iran.

Les cartes de vol ont montré que l'espace aérien au-dessus de l'Iran, de l'Irak, du Koweït, d'Israël et de Bahreïn était pratiquement vide après le début des frappes, et l'Iran a riposté en lançant des missiles. Des explosions ont été signalées au Qatar, où se trouve la plus grande base militaire américaine de la région ( ), ainsi qu'à Abou Dhabi et Dubaï, deux centres de transit est-ouest essentiels.

"Les équipages, les avions et les passagers sont bloqués dans le monde entier. C'est un véritable cauchemar logistique", a déclaré une source des compagnies aériennes du Golfe.

Dubai Airports a suspendu tous les vols à Dubai International et à Al Maktoum International jusqu'à nouvel ordre, demandant aux passagers de ne pas voyager. Emirates et flydubai ont temporairement arrêté leurs opérations, tandis qu'Etihad a suspendu tous les départs d'Abu Dhabi jusqu'à 10 heures GMT dimanche.

PASSAGERS BLOQUÉS EN EUROPE

Des étudiants voyageant de Paris à Dubaï ont déclaré que leur voyage universitaire avait été abandonné. "Nous avons encore quelques étudiants qui sont partis plus tôt et qui sont coincés à Dubaï et nous ne savons pas quand ils pourront revenir", a déclaré Benjamin Gnatek.

À l'aéroport Charles de Gaulle, Roman Simon, un voyageur à destination de la Thaïlande, a déclaré que son vol de continuation via Doha avait été annulé. "Maintenant, nous essayons de trouver une solution pour continuer notre voyage vers la Thaïlande", a-t-il déclaré à Reuters.

À l'aéroport international Hamad de Doha, les portes d'embarquement étaient presque vides alors que les passagers bloqués faisaient la queue pour trouver un hôtel, a déclaré un témoin à Reuters.

Les pays de la région ayant fermé leur espace aérien, les avions ont été contraints de se dérouter vers Larnaca, Djeddah, Le Caire et Riyad. Flightradar24 est brièvement tombé en panne en raison d'une forte demande.

L'ESPACE AÉRIEN POURRAIT ÊTRE FERMÉ PENDANT "UN CERTAIN TEMPS"

Cette escalade a réduit les espoirs de progrès dans le conflit nucléaire qui oppose Téhéran à l'Occident et a ravivé le conflit après des semaines de renforcement de l'armée américaine. Les aéroports du Moyen-Orient, qui comptent parmi les centres de transit les plus fréquentés au monde, ont mis en garde contre des perturbations prolongées.

"Les passagers et les compagnies aériennes doivent s'attendre à ce que l'espace aérien soit fermé pendant un certain temps", a déclaré Eric Schouten, directeur de la société de conseil en sécurité aérienne Dyami.

Les compagnies aériennes ont annulé samedi environ la moitié de leurs vols vers le Qatar et Israël et environ 28 % de leurs vols vers le Koweït, après que les États-Unis et Israël ont lancé des frappes sur l'Iran, selon les données préliminaires de Cirium.

Ce chiffre est susceptible d'augmenter.

Au total, environ 24 % des vols à destination du Moyen-Orient ont été annulés.

La région est devenue plus importante pour l'aviation mondiale depuis que la guerre entre la Russie et l'Ukraine a contraint les compagnies aériennes à éviter l'espace aérien des deux pays.

Les zones de conflit augmentent les risques opérationnels, suscitant la crainte de tirs accidentels et allongeant les itinéraires, ce qui accroît les coûts de carburant.

BRITISH AIRWAYS, LUFTHANSA, CATHAY SUSPENDENT LEURS VOLS

L'AESA, l'autorité de régulation de l'aviation de l'Union européenne, a recommandé samedi à ses compagnies aériennes de rester à l'écart de l'espace aérien affecté par l'intervention militaire en cours.

British Airways, détenue par IAG ICAG.L , a déclaré qu'elle avait annulé ses vols vers Tel Aviv et Bahreïn jusqu'au 3 mars, ainsi que les vols de samedi vers Amman.

Le ministère russe des transports a déclaré samedi que les transporteurs aériens russes avaient suspendu leurs vols vers l'Iran et Israël.

La compagnie allemande Lufthansa LHAG.DE a déclaré qu'elle suspendait les vols à destination et en provenance de Dubaï samedi et dimanche et qu'elle interrompait les liaisons avec Tel Aviv, Beyrouth et Oman jusqu'au 7 mars.

Air France et Iberia ont également annulé leurs vols vers Tel Aviv et Beyrouth, tandis que Wizz Air a suspendu ses vols vers Israël, Dubaï, Abu Dhabi et Amman.

L'Inde a mis les transporteurs en état d'alerte, Air India et IndiGo ayant suspendu leurs services.

La compagnie hongkongaiseCathay Pacific Airways 0293.HK a suspendu ses opérations dans la région, affectant les vols passagers à destination et en provenance de Dubaï et de Riyad, ainsi que les services de fret transitant par l'aéroport Al Maktoum de Dubaï.

TRANSPORTEURS RÉGIONAUX AFFECTÉS

Qatar Airways et Kuwait Airways ont temporairement suspendu leurs vols, tandis que Turkish Airlines a également annulé des vols vers plusieurs destinations du Moyen-Orient.

L'autorité aéronautique du Koweït a déclaré qu'elle interrompait tous les vols vers l'Iran jusqu'à nouvel ordre, selon l'agence de presse de l'État, tandis qu'Oman Air a déclaré qu'elle avait suspendu tous les vols vers Bagdad en raison de l'évolution de la situation dans la région.

KLM, la branche néerlandaise d'Air France-KLM AIRF.PA , a avancé la suspension de son service Amsterdam-Tel Aviv, annulant le vol prévu pour samedi après les frappes en Iran, a déclaré un porte-parole.

La compagnie aérienne avait annoncé mercredi que les vols seraient interrompus à partir du dimanche 1er mars. Un seul vol à destination de Tel Aviv était prévu pour samedi.

Virgin Atlantic a indiqué qu'elle avait décidé d'éviter temporairement l'espace aérien irakien , ce qui a entraîné un réacheminement de ses vols.