Les Français et l' ISR, un engouement en demi-teinte

(NEWSManagers.com) - Les épargnants semblent convaincus des bienfaits de l' ISR mais la recherche de sécurité et l' envie de soutenir l' économie réelle prédominent leurs critères d' évaluation des placements.

Pixabay

La relation des Français avec l' investissement socialement responsable (ISR) n' en finit pas de faire l' objet d' études et d' analyses. Celle de l' Union Financière de France (UFF) confirme l' envie des épargnants de se tourner vers des produits plus responsables mais souligne aussi les freins qui demeurent (1).

La sécurité avant l' ISR

On aurait pu penser que l' envie des Français d' une consommation plus responsable suite au confinement déteindrait sur leur épargne...Et bien non. 40 % des sondés indiquent encore hésiter à opter pour un produit responsable et 35 % ne l' envisagent pas du tout. La sécurité du placement reste le premier critère d' évaluation d' un placement pour 44 % des investisseurs, bien devant la recherche de produits responsables (13 %).

Paradoxalement, 74 % disent vouloir donner du sens à leur épargne. Du sens qui tourne essentiellement vers l' économie réelle : ils sont 39 % à privilégier des fonds investissant dans les PME, 32 % préférant ceux qui financent les entreprises et acteurs locaux. Les fonds labellisés ISR arrivent en dernière position (27 %). " Le principal frein est probablement une méconnaissance du label et de son fonctionnement, explique Stéphanie Allory, directrice de l'offre financière de l'UFF. En temps de crise économique, il n'est pas surprenant que les Français souhaitent en priorité flécher leur épargne vers les PME pour favoriser la reprise. Cette option doit leur sembler plus intelligible, d'autant qu'il reste un travail de pédagogie à faire sur le caractère vertueux du cahier des charges des fonds labellisés " .

ISR et croissance économique ne sont pas antinomiques : 75 % des sondés pensent qu' encourager les Français à se tourner vers des placements ISR contribueraient à bâtir une économie plus responsable.

La performance de l'ISR ne fait plus de doutes

Les Français semblent enfin convaincus que l' ISR est au moins aussi performant que les autres placements. Ils sont 68 % à le penser et même 80 % chez les 25-34 ans. Cependant, les investisseurs plus âgés semblent encore récalcitrants. " 43% des plus de 65 ans pensent que les produits ISR sont moins performants alors les études historiques réalisées par les sociétés de gestion montrent qu'il n'y a pas de différence " , indique Stéphanie Allory, directrice de l'offre financière de l'UFF.

(1) : Sondage Ifop pour l'UFF, Le regard des Français sur la finance responsable, septembre 2020