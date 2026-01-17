Les fournisseurs de Nvidia arrêtent la production de H200 après que la Chine a bloqué les livraisons de puces, selon le FT

Les fournisseurs de pièces pour les puces H200 de Nvidia NVDA.O ont interrompu leur production après que les autorités douanières chinoises ont bloqué l'entrée en Chine des processeurs d'intelligence artificielle récemment approuvés, a rapporté vendredi le Financial Times, citant deux personnes ayant connaissance de l'affaire.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.