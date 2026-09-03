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Les fournisseurs d'énergie NextEra et Santee Cooper migrent leurs systèmes existants vers l'IA de Google
information fournie par Reuters 03/09/2026 à 15:50
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les grands groupes électriques américains NextEra Energy NEE.N et Santee Cooper ont annoncé jeudi qu’ils remplaçaient leurs anciens systèmes, notamment ceux utilisés pour les prévisions météorologiques et certains aspects de la planification opérationnelle, par l'intelligence artificielle basée sur Google GOOGL.O .

Les fournisseurs d’électricité américains sont bouleversés par le développement de l’IA, car la prolifération des centres de données fait grimper la demande en électricité, tandis que ces entreprises tentent parallèlement d’intégrer l’IA dans leurs activités.

* Santee Cooper a déclaré qu’elle abandonnait son système actuel de prévisions météorologiques au profit d’outils d’IA basés sur Google, qui, selon elle, sont suffisamment ciblés pour prédire les changements de microclimats causés par deux grands lacs situés sur le territoire de Santee Cooper en Caroline du Sud.

* Les prévisions météorologiques constituent un élément majeur de la planification à court terme des fournisseurs d’électricité et de l’élaboration de leurs stratégies de couverture à long terme. Si Santee Cooper se retrouve à court d’électricité lors de changements météorologiques imprévus, l’achat d’électricité sur le marché spot peut coûter 100.000 dollars de l’heure à l’entreprise, a déclaré Tami Wilson, directrice financière de Santee Cooper.

* NextEra a également annoncé avoir lancé un système développé en collaboration avec la plateforme Gemini Enterprise Agent de Google afin de regrouper des données sur la production d’électricité, les combustibles, le stockage d’énergie et d’autres informations, dans le but de faciliter le travail sur le terrain et la planification, tant pour elle-même que pour ses clients.

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