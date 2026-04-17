Les foreurs américains réduisent le nombre d'appareils de forage pour la deuxième semaine consécutive, selon Baker Hughes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails sur le nombre d'appareils de forage et le contexte du paragraphe 2 à la fin) par Scott DiSavino

Les entreprises énergétiques américaines ont réduit cette semaine le nombre d'appareils de forage de pétrole et de gaz naturel pour la deuxième semaine consécutive, pour la première fois depuis mars, a indiqué la société de services énergétiques Baker Hughes BKR.O dans son rapport très suivi de vendredi.

Le nombre d'appareils de forage de pétrole et de gaz, un indicateur précoce de la production future, a diminué de deux unités pour atteindre 543 au cours de la semaine du 17 avril, soit le niveau le plus bas depuis la fin mars. BHGUSWTT

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Baker Hughes a déclaré que la baisse de cette semaine réduit le nombre total d'appareils de forage de 42, soit 7 % de moins qu'à la même époque l'année dernière.

Baker Hughes a indiqué que le nombre d'appareils de forage pétrolier a diminué d'une unité pour atteindre 410 cette semaine, son niveau le plus bas depuis la fin mars, tandis que le nombre d'appareils de forage gazier a diminué de deux unités pour atteindre 125, son niveau le plus bas depuis janvier, et que le nombre d'appareils de forage divers a augmenté d'une unité pour atteindre huit unités.

Le nombre d'appareils de forage pour le pétrole et le gaz a diminué d'environ 7 % en 2025, 5 % en 2024 et 20 % en 2023, car la baisse des prix du pétrole aux États-Unis CLc1 a incité les entreprises du secteur de l'énergie à se concentrer davantage sur l'augmentation du rendement pour les actionnaires et le remboursement de la dette que sur l'augmentation de la production.

La société de services financiers TD Cowen a déclaré que les sociétés d'exploration et de production qu'elle suit prévoyaient de dépenser environ 1 % de moins en dépenses d'investissement en 2026 qu'en 2025.

Ce chiffre est à comparer à une baisse d'environ 4 % en 2025, à des dépenses à peu près stables en 2024 par rapport à l'année précédente, et à des augmentations de 27 % en 2023, de 40 % en 2022 et de 4 % en 2021. Même si l'on s'attendait à ce que les prix au comptant du pétrole brut West Texas Intermediate augmentent en 2026 pour la première fois en quatre ans en raison de la guerre en Iran , l'Administration américaine de l'information sur l'énergie a prévu que la production de pétrole brut passerait d'un niveau record de 13,6 millions de barils par jour en 2025 à 13,5 millions de barils par jour en 2026. En ce qui concerne le gaz, l'EIA prévoit que la production passera d'un niveau record de 107,7 milliards de pieds cubes par jour en 2025 à 109,6 milliards de pieds cubes par jour en 2026, avec des prix au comptant au point de référence Henry Hub en Louisiane qui devraient augmenter d'environ 4 % en 2026.

NGAS/POLL