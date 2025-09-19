Les foreurs américains ajoutent des appareils de forage pour la troisième semaine consécutive, selon Baker Hughes

Le nombre d'appareils de forage atteint 542, son plus haut niveau depuis juillet

Le nombre total d'appareils de forage reste inférieur de 8 % à celui de l'année dernière

L'EIA prévoit une augmentation de la production de pétrole brut et de gaz pour 2025

par Scott DiSavino

Les entreprises énergétiques américaines ont ajouté cette semaine des appareils de forage de pétrole et de gaz naturel pour la troisième semaine consécutive, pour la première fois depuis février, a déclaré la société de services énergétiques Baker Hughes BKR.O dans son rapport très suivi de vendredi.

Le nombre d'appareils de forage de pétrole et de gaz, un indicateur précoce de la production future, a augmenté de trois pour atteindre 542 au cours de la semaine du 19 septembre, son plus haut niveau depuis juillet. BHGUSWTT BHGUSOILDRLW

Malgré l'augmentation du nombre d'appareils de forage cette semaine, Baker Hughes a déclaré que le nombre total d'appareils de forage était encore en baisse de 46, soit 8 % de moins qu'à la même époque l'année dernière.

Baker Hughes a indiqué que le nombre d'appareils de forage de pétrole a augmenté de deux pour atteindre 418 cette semaine, son plus haut niveau depuis juillet, tandis que le nombre d'appareils de forage gazier est resté stable à 118.

Dans la région de Denver-Julesburg (DJ)-

dans le Colorado, le Wyoming, le Nebraska et le Kansas, les foreurs ont ajouté deux appareils de forage cette semaine, portant le nombre à 11, le plus élevé depuis avril 2024.

Dans le Colorado, les foreurs ont ajouté deux appareils de forage cette semaine, portant le nombre d'appareils à 14, le plus élevé depuis août 2024.

Le nombre d'appareils de forage pour le pétrole et le gaz a diminué d'environ 5 % en 2024 et de 20 % en 2023, car la baisse des prix du pétrole CLc1 et du gaz NGc1 aux États-Unis au cours des deux dernières années a incité les entreprises énergétiques à se concentrer davantage sur l'augmentation du rendement pour les actionnaires et sur le remboursement de la dette plutôt que sur l'augmentation de la production.

Les sociétés indépendantes d'exploration et de production (E&P) suivies par la société de services financiers américaine TD Cowen ont déclaré qu'elles prévoyaient de réduire leurs dépenses d'investissement d'environ 4 % en 2025 par rapport aux niveaux observés en 2024.

En comparaison, les dépenses sont restées à peu près stables en 2024, ont augmenté de 27 % en 2023, de 40 % en 2022 et de 4 % en 2021. Même si les analystes prévoient que les prix du brut au comptant aux États-Unis diminueront pour la troisième année consécutive en 2025, l'Administration américaine de l'information sur l'énergie (EIA) prévoit que la production de brut passera d'un niveau record de 13,2 millions de barils par jour (bpd) en 2024 à environ 13,4 millions de bpd en 2025.

Du côté du gaz, l'EIA prévoit une augmentation de 61 % des prix du gaz au comptant en 2025, ce qui inciterait les producteurs à augmenter leurs activités de forage cette année, après qu'une chute des prix de 14 % en 2024 ait poussé plusieurs entreprises énergétiques à réduire leur production pour la première fois depuis que la pandémie de COVID-19 a réduit la demande de carburant en 2020. NGAS/POLL L'EIA prévoit que la production de gaz atteindra 106,6 milliards de pieds cubes par jour (bcfd) en 2025, contre 103,2 bcfd en 2024 et un record de 103,6 bcfd en 2023.