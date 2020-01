Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les forces de sécurité irakiennes ouvrent le feu sur les manifestants Reuters • 25/01/2020 à 11:07









BAGDAD, 25 janvier (Reuters) - Les forces de sécurité irakiennes ont pris position samedi autour de la place Tahrir, à Bagdad, où étaient réunis des manifestants antigouvernementaux et elles ont ouvert le feu en leur direction, ont constaté des journalistes de Reuters. Aucun bilan a été communiqué. Des affrontements s'étaient déjà produits plus tôt, faisant au moins sept blessés dans les rangs des contestataires, a-t-on appris de sources policières et médicales. (Maher Nazih, version française Nicolas Delame)

