Les fonds verts représentent 1,3% des actifs gérés en Europe, selon Novethic

(NEWSManagers.com) - En première impression, le marché des fonds durables grandit à vive allure, poussé notamment par l' appétit des investisseurs institutionnels. Dans sa dernière étude sur l' offre de fonds à dimension environnementale, Novethic recense 381 fonds " verts " représentant 202 milliards d' encours en juin 2021 contre 227 fonds et 59 milliards d' encours en décembre 2019. Mais ils ne représentent que 1,3% des encours sous gestion en Europe. Il ressort également de l' étude que les fonds verts peinent " à démontrer clairement leur performance environnementale et au-delà, leur participation à la transformation de l' économie " . La réglementation européenne commence à peine à se déployer et laisse souvent place à la confusion quant aux objectifs des fonds.

Des fonds thématiques dominants mais discutables

En optant pour une démarche assez stricte, Novethic catégorise les fonds. Les fonds thématiques représentent la plus grosse part du gâteau avec 171 milliards d' euros investis (241 fonds). Mais la promesse de ces fonds n' est pas toujours au rendez-vous. " Les fonds qui promettent dans leur documentation une part minimum de l' encours du portefeuille qui devra correspondre à la thématique sont encore largement minoritaires soit une vingtaine, pour un pourcentage moyen annoncé autour de 75% " , constate Nicolas Redon, expert finance verte chez Novethic. L' empreinte carbone des fonds thématiques est parfois similaire à celles des fonds classiques en prenant en compte le scope 3 des émissions, car les fonds peuvent investir dans une vaste chaine de valeur industrielle. Investis à 95% en actions, les fonds thématiques souffrent également d' une forte concentration dans les entreprises vertes cotées, " chouchous " des investisseurs, (Vestas, Schneider, Danaher, American Water Works..). Le top 20 des entreprises les plus investies par les fonds verts représentent 16% de leur encours total. Ce qui pose la question de l' impact réel de ces fonds dans le monde.

Novethic s' interroge également sur les fonds à la thématique " Eau " car peu d' entreprises cotées sont spécialisées dans les solutions durable de l' eau ou dans la gestion de l' eau. On peut retrouver des entreprises avec une part marginale de revenus liés à l' eau.

Des fonds bas carbone utilisant les indices PAB et CTB

Novethic identifie une deuxième catégorie de fonds verts, à travers les fonds à l' approche plus quantitative, " de réduction des émissions carbone " , centrés sur l' empreinte carbone des entreprises et leurs évolutions. Novethic retient 91 fonds " bas carbone " (49 milliards d' euros d' encours) qui visent une baisse au moins équivalente à celle de l' indice de référence de la Commission européenne (-30% de leur empreinte carbone ou -7% des émissions par an) des PAB (pour Paris-Aligned Benchmark) et CTB (pour Climate Transition Benchmark), compatibles avec les objectifs de l' Accord de Paris. Au sein des fonds bas carbone, Novethic dénombre 11 fonds qui répliquent un indice PAB (pour 2,2 milliards d' euros d' encours) et 4 fonds CTB (1,6 milliard). Novethic constate d' ailleurs que, dans les fonds verts étudiés, la part des fonds indiciels s' est fortement accrue, représentant désormais 21% des encours.

Peu d' entreprises " vertes " cotées

Mais les fonds de réduction carbone, n' ont pas forcément des impacts importants, car ils détiennent en portefeuille en grande partie les entreprises de la tech (Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon, Samsung, Facebook), à cause de leur règle de construction. " Ces entreprises n' ont pas de problème d' accès au capital, mais les investisseurs les choisissent car leur trajectoire de décarbonation sur le Scope1 et 2 sont bien établies et validées. Pour avoir un réel impact, les investisseurs devraient avoir un pied dans les entreprises les moins bien notées " , commente Augustin Landier, professeur de finance à HEC.

Enfin, l' étude de Novethic prend en compte 65 fonds d' obligations vertes, totalisant 20 milliards d' euros d' encours à fin juin 2021. Les obligations vertes représentent 1.000 milliards d' encours auxquels s' ajoutent 1.000 milliards d' obligations durables. Les fonds se basent sur des " stratégies environnementales les plus directes et offrant le plus de garanties environnementales " . Les obligations vertes controversées n' apparaissent pas dans les fonds des gérants (Aéroport de Rome, State Bank of India, RWE, Air Liquide, Telefonica).