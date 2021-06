Les fonds thématiques ont triplé leurs encours en trois ans

(NEWSManagers.com) - Du cannabis aux paris sportifs en passant par le bien-être animal, les fonds thématiques envahissent les gammes des sociétés de gestion. A fin mars 2021, Morningstar en a recensés 1.349 dans le monde. Ils représentent 595 milliards de dollars d'encours, soit plus du triple du montant géré il y a trois ans (174 milliards de dollars). Cela constitue 2,1 % des actifs investis dans les fonds actions dans le monde, contre 0,6 % il y a dix ans.

Pour Morningstar, les fonds thématiques s' imposent comme " les grands gagnants de la pandémie mondiale " . Sur les 12 mois à fin mars 2021, marqués par la propagation du Covid-19, ces fonds ont collecté 207 milliards de dollars dans le monde, alors qu' ils n' avaient attiré que 127 milliards de dollars sur les neuf années précédentes !

Parallèlement à cet afflux d' argent frais, le menu des nouveaux fonds thématiques s' est élargi. Un record de 237 fonds a vu le jour en 2020, après 167 en 2019.

L' Europe, principal marché pour les fonds thématiques

L' appétit pour les fonds thématiques varie en fonction des régions du monde. Avec 400 fonds et 304 milliards de dollars d' actifs, l' Europe est devenue le marché numéro un pour ces produits. La part des fonds thématiques domiciliés en Europe est passée de 10 % en 2001 à 51 %, observe Morningstar. Dans le même temps, celle des Etats-Unis a reculé de 49 % à 28 %.

Même si les ETF rivalisent de créativité en matière de gestion thématique, la plupart des actifs investis dans des fonds thématiques dans le monde sont gérés activement. C' est le cas pour 89 % des actifs sous gestion en Europe. Aux Etats-Unis, où les ETF sont plus répandus, cette part descend à 63 %.

Pictet règne sur la gestion thématique

Côté acteurs, Pictet domine le secteur avec 55,6 milliards de dollars d' encours. Un succès qu' il a bâti uniquement en Europe. La société de gestion suisse est suivie par l' américain Ark Financial, la société de Cathie Wood qui de son côté s' est uniquement développé en Amérique du Nord grâce à une gamme d' ETF gérés activement. BlackRock arrive (seulement) troisième, avec des encours plutôt d' origine européenne. Viennent ensuite First Trust, Robeco, BNP Paribas, Global X Management, Credit Suisse, Fidelity et Invesco. Ce classement montre qu' il n' existe pas de leader mondial et que le marché reste surtout régional.

En Europe, Pictet arrive évidemment en tête du classement, devant BlackRock, BNP Paribas, Credit Suisse, Allianz Global Investors, Fidelity, Nikko AM, UBS, Amundi et Legal & General.

La transition énergétique séduit les investisseurs

S' agissant des thématiques, la transition énergétique est le domaine le plus populaire dans le monde avec 74 milliards de dollars d' encours. Morningstar note que ce secteur a été dopé par l' engagement de Joe Biden d' investir des milliards de dollars dans des infrastructures vertes fin 2020. Les technologies, avec 66 milliards de dollars d' actifs, représentent le deuxième thème le plus en vue dans le monde. L' économie numérique arrive troisième.

En Europe, ce sont les thématiques larges qui se placent en premier (40,8 milliards de dollars), devant la transition énergétique (40,4 milliards) et la gestion de ressources (28,5 milliards). Morningstar note que le succès grandissant des fonds ESG en Europe a rejailli sur le monde de l' investissement thématique.

Enfin, s'agissant des performances, le bilan est plus mitigé. Plus des deux tiers des fonds thématiques dans le monde ont survécu et surperformé les marchés mondiaux actions sur l' année à fin mars 2021, selon Morningstar. Toutefois, ce taux de succès chute à seulement 22 % des fonds thématiques sur 15 ans. Et 57 % des fonds thématiques ont été fermés durant cette période... Morningstar explique ces performances peu reluisantes par le fait que les frais des fonds thématiques ont tendance à être plus élevés que ceux des autres fonds. La société de recherche pointe aussi du doigt le manque de liquidité de ces fonds, notamment ceux qui suivent des thématiques très étroites. La concentration des positions s' est renforcée, au fur et à mesure du succès du secteur, avertit Morningstar, qui cite l' exemple d' un fonds thématique qui détenait plus d' un quart du flottant d' une action.