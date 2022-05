Les fonds suédois renouent avec la collecte en avril

(NEWSManagers.com) - Après trois mois consécutifs de décollecte, les fonds ouverts commercialisés en Suède ont renoué avec un solde positif en avril, selon les dernières statistiques de l’association locale des fonds Fondbolagens Förening. Ils ont drainé 3,3 milliards de couronnes suédoises (environ 300 millions d’euros). La collecte reste toutefois négative sur les quatre premiers mois de l’année, à 31,8 milliards de couronnes.

La dynamique d’avril a été tirée par les fonds actions, qui ont recueilli 3,9 milliards de couronnes. Depuis janvier, ces fonds étaient dans le rouge. Ils voient toujours sortir 30,5 milliards de couronnes sur les quatre premiers mois de l’année.

Fait notable, les hedge funds ont affiché une collecte nette de 2,4 milliards de couronnes. Les fonds diversifiés ont recueilli 1,1 milliard de couronnes. En revanche, les fonds monétaires ont vu sortir 4,1 milliards de couronnes alors qu’ils avaient plutôt le vent en poupe en ce début d’année tourmenté.

« Pour la première fois cette année, la collecte dans les fonds prédomine. Les épargnants actifs osent maintenant prendre un peu plus de risques que ce que nous avons vu plus tôt dans l'année. Pour les fonds d'actions, nous constatons des souscriptions dans les fonds actions monde, nord-américaines et suédoises, tandis que les fonds d'actions européennes continuent d'être vendus. Les fonds diversifiés sont également prisés par les épargnants, tandis que ces derniers sortent des fonds monétaires. Il s'agit d'une rupture de tendance avec un appétit accru pour le risque au cours de cette année boursière turbulente », commente Philip Scholtzé, économiste de l'association suédoise des fonds d'investissement.