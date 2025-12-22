Les fonds spéculatifs vendent à découvert les prestataires de soins de santé alors que le débat sur les subventions s'intensifie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nell Mackenzie

La semaine dernière, les fonds spéculatifs ont vendu plus d'actions américaines dans le secteur de la santé qu'ils n'en ont achetées, pour la première fois en 14 semaines, a indiqué Goldman Sachs GS.N dans une note vendredi, alors que l'expiration des subventions laisse les législateurs s'activer pour réduire les coûts.

Environ 24 millions d'Américains souscrivent une assurance maladie dans le cadre de la loi sur les soins abordables (Affordable Care Act), connue sous le nom d'Obamacare en référence au président démocrate Barack Obama. Les subventions accordées pendant la pandémie de COVID expirent le 31 décembre, à moins que le Congrès n'intervienne, laissant les utilisateurs face à des coûts nettement plus élevés.

Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi qu'il souhaitait rencontrer les assureurs de santé dans les semaines à venir pour discuter des moyens de faire baisser les prix.

Les fonds spéculatifs ont été vendeurs nets de fournisseurs et de services de santé, de sociétés pharmaceutiques et de biotechnologies, a déclaré Goldman dans une note de client consultée par Reuters lundi. Les sciences de la vie et les technologies de la santé sont les seuls sous-secteurs à avoir effectué des achats nets.

Les paris courts ont dépassé les positions longues dans une proportion de plus de huit pour un, a indiqué la banque. Les positions courtes anticipent des baisses de prix, tandis que les positions longues anticipent des gains.

Les positions dans le secteur de la santé restent relativement élevées par rapport aux moyennes de l'année dernière et des cinq dernières années, a déclaré Goldman.

La hausse des coûts des soins de santé et d'autres prix à la consommation a alimenté le mécontentement du public et pourrait peser lourd lors des élections de mi-mandat de 2026.

Cette semaine, les républicains de la Chambre des représentants ont adopté un projet de loi soutenu par Donald Trump visant à réduire les primes pour certains tout en réduisant les subventions et en augmentant les coûts pour d'autres à partir de janvier 2027, soit deux mois après le scrutin.

En novembre, la société de télésanté Him & Hers HIMS.N et le fabricant d'instruments scientifiques Bruker BRKR.O ont été les meilleurs choix de vente à découvert parmi les actions américaines de taille moyenne, selon Hazeltree, qui suit 700 gestionnaires d'actifs et 15 000 actions à l'échelle mondiale.

Bruker et Him & Hers n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.