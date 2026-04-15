Les fonds spéculatifs s'emparent des valeurs énergétiques alors que la guerre en Iran s'éternise, selon les données de Hazeltree

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nell Mackenzie

Les fonds spéculatifs ont investi dans les valeurs énergétiques, augmentant leurs positions longues de plus de 10 % depuis février, alors que la guerre contre l'Iran entre dans sa septième semaine, selon un rapport de la plateforme de données Hazeltree mercredi. Les discussions entre les États-Unis et l'Iran au cours du week-end n'ont pas abouti à un accord pour mettre fin à la guerre, tandis que la marine américaine a imposé un blocus sur les pétroliers quittant les ports iraniens.

Les actions des sociétés du secteur de l'énergie .SPNY ont augmenté de plus de 22 % depuis le début de l'année, parallèlement aux prix du pétrole.

Voici quelques détails sur le positionnement des fonds spéculatifs dans le secteur technologique:

* Les fonds spéculatifs ont augmenté leurs paris sur la hausse des actions du secteur de l'énergie, 55% des sociétés suivies par Hazeltree ayant des positions longues sur ces actions, selon le rapport.

* Le rapport de Hazeltree est basé sur les données de 600 gestionnaires d'actifs, qui suivent 16 000 actions mondiales.

* Près de la moitié, soit 44 %, ont connu une augmentation de plus de 10 % du nombre de gestionnaires d'actifs détenant despositions longues sur leurs actions par rapport à février 2026, selon Hazeltree.

* Le seul secteur boursier américain à avoir fait l'objet d'un achat net la semaine dernière, quelle que soit sa taille, est celui de l'énergie, les fonds spéculatifs ayant augmenté leurs positions longues sur le pétrole brut, selon une note distincte de Morgan Stanley MS.N citant des données au 10 avril.