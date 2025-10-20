Les fonds spéculatifs réduisent les actions des secteurs de l'énergie et de la banque dans un contexte de forte baisse des actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nell Mackenzie

Les fonds spéculatifs ont vendu la semaine dernière le plus grand nombre d'actions depuis plus de six mois, y compris des actions du secteur de l'énergie, selon une note de Goldman Sachs, tandis qu'une autre note de JPMorgan JPM.N a mis en évidence une vente de banques .

Les spéculateurs ont vendu des banques mondiales et des sociétés de services financiers aux États-Unis en particulier, laissant leur positionnement dans le secteur neutre, a montré une note de client du prime brokerage de JPMorgan vue par Reuters lundi.

Cela s'inscrit dans un contexte de vente des actions mondiales à la fin de la semaine dernière, les faillites de First Brands et Tricolor ayant mis l'accent sur les contrôles des risques des banques et le marché opaque du crédit, où les prêts complexes et les nouvelles facilités ont rendu plus difficile l'évaluation de l'exposition des participants.

Néanmoins, l'indice S&P 500 .SPX a terminé la semaine dernière en hausse de 1,7 %, les résultats trimestriels des banques régionales ayant apaisé les inquiétudes concernant le secteur bancaire et les investisseurs ayant été rassurés par les dernières remarques du président américain Donald Trump sur les relations commerciales avec la Chine .

Au premier trimestre 2025, les fonds de détail et les fonds communs de placement détenaient plus de la moitié du volume du marché boursier américain, tandis que les fonds spéculatifs représentaient moins de 10%, selon une note de client d'UBS datant d'août.

La semaine dernière, les fonds spéculatifs ont vendu des actions dans toutes les principales régions commerciales, à l'exception de l'Europe, dans les proportions les plus importantes depuis six mois, selon une note de courtage de Goldman Sachs GS.N , consultée par Reuters lundi.

Les fonds spéculatifs se sont débarrassés de leurs positions longues perdantes et ont ajouté des positions courtes, selon la banque.

Une position longue parie sur une hausse de la valeur d'un actif, tandis qu'une position courte s'attend à une baisse.

La note de Goldman ajoute que les actions du secteur de l'énergie ont été vendues en plus grand nombre depuis quatre mois.

Le pétrole brut CLc1 est passé sous la barre des 60 dollars la semaine dernière à la suite d'un rapport de l'Agence internationale de l'énergie, qui continue de prévoir une surabondance importante de l'offre sur le marché pétrolier.

Les ventes des fonds spéculatifs se sont concentrées sur les entreprises liées aux industries du pétrole, du gaz et des carburants consommables, a déclaré Goldman.

Toutefois, l'incertitude quant à l'emplacement actuel de l'offre de pétrole dans le monde et la contestation des projections d'offre d'autres agents de prévision pétrolière, y compris l'OPEP, ont jeté le doute sur cette projection.

L'exposition des hedge funds aux actions liées à l'énergie, suivie par le prime brokerage de Goldman Sachs, est maintenant la plus faible depuis trois ans, a déclaré Goldman.

Les performances globales des sélectionneurs de titres ont baissé de 0,73 % entre le 10 et le 16 octobre. Ceux qui ont adopté des stratégies systématiques ont vu leurs rendements augmenter de 0,22 % au cours de la même période, ajoute la note de Goldman.