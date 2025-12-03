Les fonds spéculatifs redoublent d'efforts et utilisent un effet de levier presque record pour accroître leurs rendements

L'effet de levier des fonds spéculatifs approche des niveaux records, selon des rapports de prime brokerage

Les fonds les plus importants utilisent généralement l'effet de levier pour augmenter leurs rendements

Les niveaux d'effet de levier dans le secteur des fonds spéculatifs ont récemment fait l'objet d'un examen minutieux de la part des autorités de réglementation

par Anirban Sen et Nell Mackenzie

Les fonds spéculatifs utilisent des niveaux d'effet de levier quasi record pour négocier des actions et parier sur des stratégies adossées à la dette dans le but d'augmenter les rendements, en tirant le meilleur parti des marchés soutenus par l'essor de l'intelligence artificielle.

Au cours des dernières années, les stratégies fondées sur l'endettement ont connu un essor considérable, car les fonds sont devenus plus importants et plus complexes. Cette tendance commence à susciter des inquiétudes: l'utilisation accrue de l'effet de levier pourrait les exposer, ainsi que le marché dans son ensemble, à des pertes plus importantes en cas de correction.

"Nous constatons que l'effet de levier atteint des sommets historiques dans nos livres", a déclaré John Schlegel, responsable de l'intelligence du positionnement chez JPMorgan. "Si l'on considère le montant de l'exposition par rapport à la liquidité des marchés, on constate que les marchés ont augmenté de manière significative entre la période pré-COVID et aujourd'hui - beaucoup plus rapidement que les actifs sous gestion des fonds spéculatifs (ASG) n'ont augmenté."

Les données compilées par Goldman Sachs, JPMorgan et Morgan Stanley, les plus grands courtiers mondiaux, montrent que l'effet de levier utilisé pour accroître les rendements des fonds spéculatifs traditionnels qui optent pour des positions longues ou courtes sur les actions est proche de son plus haut niveau historique et continue d'augmenter, selon la banque. Ces rapports ont été envoyés ces dernières semaines à un groupe restreint de clients et ont été consultés par Reuters.

Les données de courtage de Goldman montrent qu'en novembre, l'effet de levier brut et net des fonds spéculatifs aux États-Unis a augmenté dans tous les domaines. L'effet de levier brut des fonds spéculatifs au niveau mondial, qui comprend l'argent des investisseurs et les positions de transactions, s'élève à près de trois fois leurs livres, soit 285,2 %, en hausse d'environ 12,4 points de pourcentage depuis le début de l'année, ce qui est proche d'un record historique, selon les données de Goldman. Ces données signifient que pour chaque 100 dollars de capital provenant des investisseurs, les fonds spéculatifs avaient en moyenne environ 300 dollars de positions longues et courtes. L'effet de levier des sélectionneurs d'actions des fonds spéculatifs américains a atteint son plus haut niveau depuis trois ans, selon les données de Goldman.

Les données de JPMorgan pour la fin novembre montrent que les niveaux d'effet de levier brut ont atteint 297,9 %, le point le plus élevé de ces cinq dernières années et proche d'un record historique. L'effet de levier des fonds quantitatifs et multi-stratégies à la fin du mois dernier s'élevait en moyenne à 645,3 % et 444,3 %, respectivement, selon le rapport de la banque.

La note de Morgan Stanley, compilée par son équipe de prime brokerage et envoyée aux clients le 1er décembre, montre que l'effet de levier brut des fonds spéculatifs américains est plus de deux fois supérieur, ajoutant que les niveaux n'ont été plus élevés que dans 1 % des cas au cours des 15 dernières années.

Goldman et Morgan Stanley ont refusé de faire des commentaires autres que ceux contenus dans les rapports.

Trois gestionnaires de fonds spéculatifs et un dirigeant d'une société de courtage ont déclaré à Reuters que lorsque les fonds spéculatifs compensent les opérations d'achat et de vente, l'effet de levier offert par les banques est plus élevé. Les sources des fonds spéculatifs ont déclaré avoir reçu des niveaux d'effet de levier d'au moins 10 fois, ce qui est proche d'un record historique. Une position courte parie sur une baisse des prix des actifs.

L'augmentation des niveaux d'effet de levier a coïncidé avec la hausse continue des fonds spéculatifs dans le cadre de différentes stratégies, malgré le récent repli du marché déclenché par les craintes d'une bulle de l'intelligence artificielle. L'indice S&P 500 .SPX a progressé de 16,1 % depuis le début de l'année, tandis que l'indice Nasdaq 100

.NDX , à forte composante technologique, a fait un bond de 21,6 % au cours de la même période.

"Le mois (de novembre) a également connu le deuxième plus grand volume d'achats d'actions mondiales cette année, principalement sous l'impulsion d'ajouts de positions longues, ce qui a augmenté l'effet de levier net et brut et a sensiblement accru la concentration des positions longues", a déclaré UBS dans une note à ses clients le 27 novembre.

Reuters a contacté au moins une demi-douzaine de grands fonds spéculatifs pour obtenir des commentaires sur cet article, notamment Millennium Management, Citadel et Bridgewater Associates. Millennium et Citadel ont refusé de commenter, tandis que Bridgewater n'a pas répondu à une demande de commentaire.

LES NIVEAUX D'EFFET DE LEVIER FONT L'OBJET D'UN EXAMEN MINUTIEUX ET D'INQUIÉTUDES Les régulateurs financiers, de la Réserve fédérale à la Banque des règlements internationaux , examinent de près l'utilisation de l'effet de levier par les fonds les plus en vue.

L'effet de levier amplifie les gains et les pertes, a déclaré Michael Oliver Weinberg, investisseur dans des fonds spéculatifs et conseiller spécial de la Fondation de l'université des sciences de Tokyo.

"Si un grand nombre de fonds multi-stratégies ont des positions importantes et similaires, un débouclage signifierait que tout le monde se précipiterait vers la porte en même temps et que peu de gens prendraient l'autre côté de la transaction. Cela peut provoquer des mouvements importants sur le marché", a-t-il déclaré.

Au cours de la dernière décennie, les stratégies à effet de levier sont devenues monnaie courante parmi les fonds, car elles se sont développées beaucoup plus rapidement que le reste du secteur de la gestion d'actifs. Pendant des années, les fonds multistratégies mondiaux les plus importants, également connus sous le nom de "pod shops", ont emprunté de l'argent pour prendre des positions plus importantes sur les marchés, tout en augmentant les rendements de ces paris.

Selon les données de Goldman, qui compile les données basées sur les positions des clients dans leurs livres, les fonds multi-stratégies représentent environ un tiers de la valeur de marché brute gérée par les fonds spéculatifs en actions, passant de 91 milliards de dollars d'actifs en 2010 à environ 428 milliards de dollars en 2025.

Bien que ces fonds multi-stratégies représentent 10 % de l'ensemble du secteur, ils négocient autant d'actions américaines que les fonds de sélection de titres, les fonds événementiels et les fonds quantitatifs. Cela s'explique par leur taille et leurs niveaux "considérablement plus élevés" d'effet de levier, a déclaré l'unité de courtage de Goldman dans une note distincte.

Toutefois, certains banquiers et experts du secteur ne s'inquiètent pas outre mesure des niveaux d'effet de levier actuels, soulignant que les paris alimentés par la dette ont largement porté leurs fruits jusqu'à présent. Selon Morgan Stanley, les fonds spéculatifs mondiaux ont enregistré un rendement moyen d'un peu plus de 11 % cette année, à la fin du mois de novembre.

Les experts ont également souligné que les meilleurs fonds spéculatifs multistratégies disposent généralement de processus de gestion des risques rigoureux qui les aident à traverser efficacement les périodes de tensions sur les marchés.

"Ce qu'il faut garder à l'esprit à propos de l'effet de levier... c'est qu'au fur et à mesure de l'évolution du secteur, les clients sont devenus plus aptes à surveiller et à couvrir certains risques, ainsi qu'à gérer leurs liquidités", a déclaré M. Schlegel.