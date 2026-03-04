Les fonds spéculatifs ont progressé en février avant de connaître un début de mois de mars morose

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nell Mackenzie et Anirban Sen

Les fonds spéculatifs ont réalisé des performances commerciales positives en février, profitant de l'effervescence des marchés et de la hausse des valeurs technologiques, juste avant que le mois de mars ne soit marqué par des ventes massives à l'échelle mondiale.

Les marchés mondiaux ont subi une forte pression à la vente mardi, en raison des craintes que la guerre en Iran ne perturbe les chaînes d'approvisionnement mondiales, n'entraîne une hausse des prix de l'énergie et n'alimente l'inflation.

Les performances des fonds spéculatifs ont augmenté de 0,9 % en février, toutes stratégies confondues, selon une note de JPMorgan JPM.N datée de cette semaine et portant sur les données au 26 février.

Les spécialistes de la sélection de titres qui négocient des positions longues et courtes sur les actions mondiales ont enregistré un gain de 1,3 %, tandis que les fonds spéculatifs quantitatifs sur les actions ont affiché un rendement de 2,8 %, selon une note distincte de Goldman Sachs GS.N , citant les données au 27 février.

Les fonds spéculatifs ont vendu des actions en février dans les plus grandes quantités observées depuis avril 2025, lorsque la série de tarifs douaniers mondiaux du président Donald Trump a frappé les marchés mondiaux.

Un fonds spéculatif est une société commerciale privée qui négocie l'argent d'investisseurs fortunés et peut tirer profit de l'achat ou de la vente d'actions.

Ces spéculateurs ont vendu principalement des produits indiciels et des ETF en février et se sont positionnés à découvert, en pariant sur une baisse des prix des actifs, indique la note de Goldman.

L'effet de levier, l'emprunt que les fonds spéculatifs utilisent à la fois pour les paris longs et courts, a augmenté à 308,6 %, approchant son plus haut niveau en un an, et à son plus haut niveau lorsqu'il est mesuré sur une échelle de cinq ans, a déclaré la banque.

Au cours du mois, les fonds spéculatifs ont vendu des actions nord-américaines et acheté des actions asiatiques, a déclaré Goldman Sachs. Les actions américaines des secteurs de la technologie et des médias ont été les plus vendues depuis mars 2025, selon la note de Goldman Sachs.

Les fonds spéculatifs ont donc eu beaucoup à négocier. Certains des plus grands fonds multi-stratégies, tels que Citadel, ont enregistré des rendements compris entre 1 % et 3,5 %, a déclaré une source au fait de la question.

Citadel a refusé de commenter les chiffres.