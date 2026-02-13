Les fonds spéculatifs ont misé gros sur Hims & Hers Health avant la confrontation avec Wegovy, selon les données de Hazeltree

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nell Mackenzie et Samuel Indyk

Les paris des fonds spéculatifs contre Hims & Hers Health ont atteint leur plus haut niveau depuis au moins un an en janvier, juste avant que la société de télésanté en ligne n'entre en conflit avec Novo Nordisk au sujet de sa pilule amaigrissante à prix réduit, selon des données partagées avec Reuters par Hazeltree.

Hims HIMS.N a retiré sa pilule à bas prix au début du mois, sous la surveillance de la Food and Drug Administration américaine, et a fait l'objet de nouvelles poursuites judiciaires de la part de son ancien partenaire Novo Nordisk

NOVOb.CO - une séquence qui a fait chuter d'un tiers le cours de son action en moins d'une semaine.

Près de 65% des actions Hims disponibles ont été prêtées pour des ventes à découvert le mois dernier, selon Hazeltree - le plus grand nombre depuis octobre 2025, sur la base de données provenant de plus de 600 gestionnaires d'actifs suivant 16.000 actions mondiales.

Les vendeurs à découvert empruntent des actions pour parier sur une baisse de leur prix.

Hims n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire envoyée par courriel.

Ses actions ont chuté de plus de 50 % depuis le début de l'année 2026. Les intérêts à court terme ont atteint un niveau record le 12 février, selon les données du LSEG.

Le 5 février, Hims a dévoilé une version composée à 49 $ de la pilule amaigrissante Wegovy de Novo Nordisk, mais a fait marche arrière le 7 février après que la FDA a déclaré qu'elle agirait contre les "médicaments copieurs illégaux" .

Le 9 février, Novo Nordisk a intenté un procès à Hims pour violation de brevet. La volatilité a déjà attiré les fonds spéculatifs sur les actions de Hims.

"Si l'on considère la position courte qui s'est constituée dès le milieu de l'année dernière, je pense qu'elle est née de la dissolution du partenariat entre Hims et Novo Nordisk", a déclaré Ryan MacDonald, analyste principal chez Needham.

Sans accès à un médicament de marque pour la perte de poids, Hims devrait regarder le marché de la perte de poids de l'extérieur, a ajouté M. MacDonald.