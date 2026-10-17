Les fonds spéculatifs mondiaux durement touchés par la vague de ventes liée à l'IA cette semaine ; les gestionnaires asiatiques enregistrent les pertes les plus importantes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les fonds mondiaux « long-short » axés sur les fondamentaux ont perdu 2,9 % au cours de la semaine s'achevant le 15 octobre

* Les gestionnaires spécialisés dans les actions asiatiques ont perdu 6,8 % au cours de la première quinzaine d'octobre

(Ajout de commentaires d'experts aux paragraphes 8 et 14)

par Summer Zhen et Anirban Sen

Les hedge funds mondiaux ont subi de lourdes pertes cette semaine, malmenés par un dénouement brutal d’une vague de positions sur l’IA, les fonds axés sur l’Asie ayant été les plus durement touchés.

Les investisseurs s’interrogent de plus en plus sur la capacité des dépenses massives consacrées à l’IA à porter leurs fruits à court terme, alors que l’inflation élevée maintient les coûts d’emprunt à un niveau élevé. Wall Street a terminé la semaine en forte baisse vendredi, les valeurs technologiques liées à l’IA, notamment CoreWeave CRWV.O et Broadcom, subissant une nouvelle pression, tandis qu’une flambée des cours du pétrole a effrayé les traders à l’approche du week-end.

CoreWeave a été l’une des principales victimes de la dernière vague de ventes, les obligations de cet opérateur de centres de données ayant fortement chuté cette semaine, faisant grimper les rendements au-delà de 15 %.

Les fonds fondamentaux mondiaux « long-short », ou « stock pickers », ont enregistré des pertes chaque jour cette semaine, a indiqué la division de courtage de Goldman Sachs dans une note adressée à ses clients, les pertes pour la semaine se terminant le 15 octobre s'élevant à 2,9 %. Depuis le début de l'année, ils affichent des gains de 14,3 %.

« Après un fort dénouement des positions sur l’IA mercredi et d’une semaine sur l’autre, les actions mondiales ont de nouveau fait l’objet de ventes nettes hier (jeudi), bien qu’à un rythme nettement plus lent, sous l’effet d’un dénouement continu des positions à risque, les ventes de positions longues dépassant les couvertures de positions courtes », a indiqué Goldman dans sa note vendredi. « En dollars, l’activité mondiale de dénouement des positions d’hier — ventes de positions longues et couvertures de positions courtes combinées — représentait environ la moitié de ce que nous avons observé mercredi. »

Goldman a ajouté que les valeurs mondiales liées à l’IA ont été vendues collectivement par les gestionnaires de fonds long-short pendant six séances consécutives.

Jeudi, les hedge funds, toutes stratégies confondues, ont fortement reculé, les gestionnaires spécialisés dans la sélection de titres ayant perdu 0,9 % à l’échelle mondiale. Parmi eux, les gestionnaires axés sur l’Asie ont reculé de 2,6 %, tandis que les fonds axés sur les technologies ont perdu 2,0 %. Les gestionnaires systématiques « long-short » mondiaux et les fonds multi-stratégies ont également reculé d’environ 1 %.

« Ce à quoi nous avons assisté tenait moins d’un rejet fondamental de l’IA que d’un dénouement classique et fulgurant d’une position surchargée confrontée à une remise en question macroéconomique », a déclaré Bruno Schneller, associé gérant chez Erlen Capital Management, qui investit dans des fonds spéculatifs. « Les données sur l’inflation américaine, plus élevées que prévu, ont contraint les marchés à réévaluer la trajectoire des taux d’intérêt, exerçant une pression immédiate sur les segments les plus gourmands en capitaux du secteur de l’IA. »

Les données sur l’inflation américaine publiées cette semaine ont renforcé les anticipations de nouvelles hausses des taux, alimentant la chute des actions des semi-conducteurs et de la chaîne d’approvisionnement de l’IA.

Les marchés fortement exposés aux semi-conducteurs ont été les plus touchés par cette vague de ventes. L’indice de référence sud-coréen KOSPI .KS11 a chuté de 8 % pour clôturer jeudi à son plus bas niveau depuis six mois, tandis que les actions taïwanaises ont également perdu plus de 3 %.

« Depuis le début de la pandémie jusqu’à fin 2025, ces trois grandes stratégies n’ont jamais enregistré une baisse supérieure à 80 points de base au cours d’une même journée », a indiqué Goldman Sachs dans une note publiée plus tôt jeudi, faisant référence aux stratégies fondamentales « long-short » sur actions, aux stratégies systématiques et aux stratégies multi-stratégies.

La note ajoute que cela s’est produit à trois reprises cette année: le 4 février, le 28 juillet et le 15 octobre.

Les gestionnaires spécialisés dans les actions asiatiques ont perdu 6,8 % au cours de la première moitié de ce mois et ont effacé plus de la moitié des gains enregistrés depuis leur pic de fin juin, alors qu’ils affichaient une hausse de plus de 40 % depuis le début de l’année, selon Goldman Sachs.

« Ce qui est intéressant dans cette vague de ventes, c’est qu’elle met en évidence à quel point le secteur des fonds spéculatifs a, dans les faits, négocié sur le même thème sous-jacent, même lorsque les portefeuilles semblent très différents sur le papier », a déclaré M. Schneller.