Les fonds or sont prisés par les investisseurs

(NEWSManagers.com) - Les fonds or et métaux précieux continuent de briller. En attirant 3,9 milliards de dollars au cours de la semaine au 29 juillet, ils ont enregistré leur deuxième plus forte collecte hebdomadaire selon les données du dernier " Flow Show " , le rapport sur les flux de collecte de BofA Global Research. Ces fonds avaient déjà engrangé 3,8 milliards de dollars la semaine précédente. Sur les six dernières semaines, ils affichent une collecte record de 16,7 milliards de dollars. Depuis le début de l' année, ils engrangent 53 milliards de dollars.

Les fonds obligataires ont aussi continué à séduire les investisseurs, avec 17,2 milliards de dollars, mais dans une moindre mesure par rapport à la semaine précédente (24,5 milliards de dollars). La collecte a été portée par le segment " investment grade " , qui a attiré 12,6 milliards de dollars. Les fonds " investment grade " et " high yield " drainent 164 milliards de dollars depuis le début de l' année.

Les fonds monétaires ont vu leur collecte chuter sur une semaine, revenant de plus de 40 milliards de dollars à 5,6 milliards de dollars. BofA Global Research observe que ces 11 dernières semaines, les fonds monétaires ont vu sortir 75,9 milliards de dollars, après des souscriptions nettes de 1.200 milliards. La collecte depuis le début de l'année reste à 1.100 milliards de dollars.

Enfin, côté actions, la décollecte se poursuit. Les fonds investis dans la classe d' actifs ont vu sortir 1,9 milliard de dollars sur la semaine sous revue, après 3,8 milliards la semaine précédente. Encore une fois, les ETF tirent leur épingle du jeu, attirant 1,6 milliard de dollars, tandis que les fonds ont rendu 3,5 milliards de dollars à leurs investisseurs. La décollecte a été tirée par les fonds actions américaines, qui ont abandonné 4,8 milliards de dollars. Les fonds actions européennes parviennent à dégager une légère collecte de 500 millions de dollars. Depuis le début de l' année, les fonds actions essuient des rachats de 39 milliards de dollars.