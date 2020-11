Les fonds or connaissent leur plus importante décollecte hebdomadaire

(NEWSManagers.com) - Les investisseurs sont restés optimistes entre le 12 et le 18 novembre, selon les données du " Flow Show " , le rapport sur les flux hebdomadaires de collecte de BofA Global Research. Les fonds actions ont encore connu une très forte collecte, de 27 milliards de dollars, après une semaine historique à +44,5 milliards entre le 5 et le 11 novembre. Les fonds obligataires et monétaires sont aussi positifs, avec respectivement +11,9 milliards et +9 milliards de dollars. A l'inverse, les fonds or, qui connaissaient un flux positif quasi-ininterrompu depuis le début de l'année, ont observé leurs plus rachats de l'histoire, avec -4,1 milliards de dollars nets.

fait rare, la collecte sur les fonds actions a été positive tant sur les véhicules indiciels cotés (ETF), avec 21,3 milliards de dollars, que sur les fonds gérés activement, 5,6 milliards. Elle s'est tassée sur les Etats-Unis, avec 9,2 milliards de dollars, contre l'exceptionnel chiffre de 32,5 milliards de la semaine dernière. Les fonds value ont été les plus demandés, avec 3,2 milliards de flux positifs, contre 2,9 milliards dans les grandes capitalisations et 2,4 milliards dans les petites capitalisations. Les fonds growth ont eux remboursé pour 0,7 milliard de dollars de parts nettes. Coté secteurs, les actions tech demeurent dominantes avec +2,4 milliards de dollars, suivies par les financières, +2,1 milliards. Le Japon (+1,2 milliard) et les pays émergents (+7,2 milliards), ont également enregistré une forte collecte. L'Europe a elle rendu 0,3 milliard, le sixième flux négatif hebdomadaire de suite.

Sur l'obligataire, la quasi-totalité des segments a collecté. L'investment grade, qui correspond aux titres les mieux notés, a reçu pour 7,9 milliards de dollars de flux nets, contre 1 milliard pour le pendant à haut rendement. Les obligations des pays émergents ont elles reçu 3,5 milliards de dollars, le quatrième meilleur résultat sur ce segment. A l'inverse, les titres souverains ont décollecté de 1,9 milliard de dollars.